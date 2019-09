Uomini e Donne oggi: Pamela fuori controllo, caos in studio

Oggi Uomini e Donne, Trono Over: Stefano e Noel insieme, Pamela nel caos

Arriva un’altra frizzante puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Oggi, Martedì 17 Settembre 2019, l’attenzione si sposta su altre dame e altri cavalieri. Dopo aver parlato di Gemma Galgani, della sua estate e della dolce gravidanza di Ursula, passiamo ad altri due volti già noti al pubblico della trasmissione. Stefano e Noel entrano in studio insieme e rivelano di stare insieme. Di fronte a tale notizia, Pamela perde letteralmente la testa. La donna non prende bene la novità ed inizia ad attaccare pesantemente il cavaliere. La dama parla di alcuni messaggi poco carini che lui le avrebbe mandato.

Nel bel mezzo della discussione, anche Armando sente il bisogno di intromettersi. Lui è stato con Noel nel corso della passata edizione del Trono Senior. Incarnato parla male della donna e mostra a Tina Cipollari delle foto che la lasciano senza parole. Nonostante ciò, tali scatti non sono stati fatti vedere al resto dello studio. Nella puntata di oggi vediamo arrivare anche due ospiti speciali, nonché partecipanti dell’ultima edizione di Temptation Island. Entrano David e Cristina. L’ex coppia non è rimasta assolutamente in buoni rapporti dopo la fine della loro storia d’amore.

Uomini e Donne: lite tra David e Cristina e non solo

David e Cristina se ne dicono di tutti i colori e in studio è presente anche il tentatore Sammy, anche se preferisce non proferire parola. Maria De Filippi decide poi di passare avanti e si parla anche di un’altra coppia nata sempre in trasmissione. Nicola e Jara stanno ancora insieme e tornano in studio per dare una bellissima notizia: aspettano un bambino. A quanto pare, perciò, anche il Trono Over di Uomini e Donne sta influendo moltissimo nella nascita di vere e proprie famiglie.