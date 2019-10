Uomini e Donne oggi: Anna sotto accusa, strano retroscena

Oggi Uomini e Donne, Trono Over: Anna Tedesco sotto accusa, rispunta Giorgio Manetti

Dopo le scorse puntate del Trono Over, oggi a Uomini e Donne le dame del parterre femminile tornano sulla passerella del programma. Il tema questa volta è: “i jeans stanno meglio a me.” Nonostante Gemma non abbia vinto la sfida contro Anna, decide comunque di partecipare senza però essere votata dai cavalieri. Subito dopo la performance della Galgani e di Anna, le due iniziano a discutere animatamente. Durante il loro litigio rispunta il nome di Giorgio Manetti. A quanto pare, il signor Paolo pare abbia raccontato un particolare dettaglio di ciò che è accaduto durante una sua uscita con la Tedesco.

Saliti insieme sul taxy, l’autista dell’auto pare abbia chiesto alla donna come mai non fosse con il solito uomo, ovvero ‘Il Gabbiano’. Di fronte a tale e inaspettato retroscena, Gianni non ha potuto fare a meno di tornare a ciò di cui è stato fermamente convinto per mesi durante la partecipazione della dama negli scorsi anni. Si torna poi alla sfilata del giorno e sale in passerella Barbara. La donna riceve voti non molto alti, soprattutto da Armando che commenta il suo lato b che, secondo lui, non è molto alto.

Uomini e Donne: la sfilata delle dame del Trono Over

Di fronte alle critiche ricevute, Barbara alza una polemica non indifferente. La dama si infuria con i cavalieri del parterre maschile soprattutto dopo la passerelle delle altre signore in gara. Per La De Santi è impensabile che alcune signore abbiano ricevuti dei voti più alti dei suoi. La vincitrice di questa puntata è Pamela. Prima della fine delle puntata, Ida commenta l’atteggiamento di Riccardo nei confronti di Valentina. Per la Platano, il suo ex si è risollevato molto in fretta dopo la delusione che dice di aver ricevuto nello scoprire del bacio tra lei e Armando.