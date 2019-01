Uomini e Donne oggi: il fratello di Tina in studio, scherzo che diverte

Oggi Uomini e Donne: Armando e Noel si amano? Arriva il fratello di Tina Cipollari

Ancora in onda il Trono Over di Uomini e Donne. Anche questo pomeriggio, la trasmissione di Maria De Filippi ci regalerà grandissimi colpi di scena. Partiamo da dove siamo rimasti. Armando e Noel al centro dello studio raccontano come stanno andando le cose tra loro. La versione dei fatti di uno non combacia pienamente con quella dell’altro. A quanto pare, tra i due c’è qualche discordanza. La dama parla di un certo avvicinamento fisico, mentre lui nega. Dopo tanta confusione, la padrona di casa interviene e chiede alla donna se è innamorata. Lei tentenna ma, alla fine, ammette di provare qualcosa di molto forte per il cavaliere. A sua volta, anche lui riconosce un certo coinvolgimento nei confronti di Noel. Alla fine, decidono di portare avanti la loro frequentazione.

Torna al centro dello studio la signora Angela. Questa volta la dama è vittima di un divertentissimo scherzo di Tina Cipollari. L’opinionista ha fatto arrivare in trasmissione suo fratello di 64 anni. Maria fa credere che l’uomo è arrivato in studio per corteggiare la dama di Napoli. Lei ne resta lusingata e sembra propensa ad accettare il corteggiamento. Alla fine, la De Filippi racconta al verità alla signora del parterre femminile. Dopo aver parlato un po’ di sua sorella Tina, il gradito ospite saluta tutti i presenti e va via. Luisa è uscita con Michele. I due si sono trovati bene, ma non è scattato ciò che speravano e per questo hanno deciso di chiudere qui la conoscenza.

Uomini e Donne: Valentina felice con Alfonso

Valentina sta invece uscendo con Alfonso e a quanto pare le cose vanno alla grande. Mentre raccontano di come hanno trascorso il tempo insieme, Gianni Sperti prende la parola per sottolineare come sia felice e serena la bellissima dama.