Uomini e Donne oggi: lacrime, riflessioni e confessioni in studio

Uomini e Donne oggi: Valentina Autiero non trattiene le lacrime al centro dello studio, nuove discussioni per Samuel

Oggi va in onda la continuazione del Trono Over di Uomini e Donne. Nel corso della puntata trasmessa ieri abbiamo visto Gemma Galgani prendere una decisione davvero importante. Scendendo nel dettaglio, la dama torinese ha scelto di chiudere la sua conoscenza con Juan Luis. I presenti in studio hanno sostenuto e appoggiato la scelta fatta da Gemma, la quale si è ritrovata di fronte a una situazione davvero inaspettata. Tra risate e colpi di scena, la Galgani ha trovato la forza di prendere questa decisione, convinta di essere ormai stata presa solo in giro da Juan Luis. Nel corso della puntata che vedremo in onda oggi, protagonista è Valentina Autiero. Al centro dello studio, la dama spiega di aver chiuso con Erik. Secondo quanto rivela la donna, la settimana precedente avrebbe vissuto dei giorni particolari, dimostrando di essere giù di morale. Questo situazione non sarebbe piaciuta al cavaliere, il quale ammette di voler vicino a sé una persona euforica.Proprio per tale motivo, la conoscenza tra Valentina ed Erik è terminata. La Autiero dimostra di essere particolarmente dispiaciuta per quanto accaduto e non riesce a trattenere le lacrime. Di fronte ai presenti in studio, la dama riflette sulla sua attuale situazione sentimentale.

In particolare, Valentina non comprende il motivo per cui a 40 anni non riesca ancora a trovare una persona adatta a lei. A questo punto, inizia a pensare di essere lei stessa il problema. A prendere le sue difese ci pensa Gianni Sperti, il quale è convinto che lei sia una persona sincera. Non solo, l’opinionista consiglia alla dama di non perdere le speranze, poiché arriverà un uomo adatto a lei. Oggi a Uomini e Donne al centro dello studio si siedono anche Samuel, Simonetta e Arianna. Non mancano, anche in questo caso, le discussioni accese. La seconda dama racconta di aver chiuso la conoscenza con il cavaliere, in quanto tra loro non sarebbe scattato nulla. Intanto, Samuel chiude anche con Simonetta. È quest’ultima a prendere questa decisione, in quanto nel corso della settimana precedente lui le avrebbe fatto uno scherzo inviandole un messaggio con un numero anonimo.

Oggi Uomini e Donne: Barbara De Santi e l’inaspettata amicizia con Armando Incarnato

Samuel avrebbe finto di essere Juan Luis, attraverso questo sms. Simonetta non ha per nulla gradito tale gesto, tanto da chiudere la frequentazione. La puntata termina con Barbara De Santi, che è uscita con Pasquale e Amedeo. La dama, però, sceglie di chiudere con entrambi. In seguito fa una confessione su Armando, con cui è sempre stata protagonista di accesi scontri: le ha lasciato il numero. Barbara non ha, però, accettato, in quanto lo vede solo come amico.