Uomini e Donne oggi, Giacomo nel caos: chi lascia lo studio e chi protesta

Inizia una nuova puntata di Uomini e Donne oggi pomeriggio. Quella che va in onda rappresenta la prima parte della registrazione avvenuta lo scorso 28 marzo. Cosa accade dunque in studio? Secondo le anticipazioni, l’appuntamento dovrebbe prendere inizio con l’intervento della corteggiatrice Carolina Ronca. Quest’ultima si dichiara delusa dal comportamento di Giacomo Czerny. In particolare, la ragazza lamenta il fatto di essere stata lasciata a casa nei giorni precedenti, poiché il tronista ha preferito incontrare Martina e una nuova arrivata. A questo punto, Carolina esterna i suoi dubbi: come mai Giacomo preferisce lasciare a casa lei o Martina per conoscere altre ragazze? Non solo, la Ronca si dice delusa anche dal fatto che il tronista continui a fare affermazioni importanti per Martina.

Di fronte a questa reazione, Giacomo non reagisce bene. Il giovane videomaker non riesce a capire come mai Carolina non abbia fatto questo discorso nella registrazione del giorno prima. In effetti, la Ronca aveva mantenuto il silenzio di fronte alle nuove esterne del tronista, parlando solo in difesa di Eugenia, la corteggiatrice di Massimiliano Mollicone. Carolina ammette di aver reagito difendendo la sua collega poiché è solidale con chi si trova in difficoltà. Interviene nella questione anche Samantha Curcio, la quale tenta di far ragionare Giacomo.

Il tronista, però, continua a non comprendere l’atteggiamento di Carolina. Inoltre, le fa sapere che se volesse andare via, gli dispiacerebbe molto, ma lo capirebbe. A questo punto, Maria De Filippi propone al ragazzo di ballare insieme alla sua corteggiatrice per chiarirsi. Lui accetta, ma Martina esce dallo studio. Giacomo la raggiunge subito dopo il ballo e dietro le quinte hanno anche loro un chiarimento. La corteggiatrice ci tiene a precisare che non ha alcuna intenzione di andare via, vuole solo prendere un po’ d’aria. Il tronista decide di restare con lei finché non si riprende.

La puntata prosegue poi con Gemma Galgani, che si ritrova a discutere con Riccardo, il cavaliere arrivato da poco in trasmissione, che ha chiarito subito di volere solo un’amicizia con lei. La dama torinese è convinta che Riccardo l’abbia illusa durante la loro brevissima conoscenza.