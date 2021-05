Uomini e Donne oggi: forti delusioni e scelte definitive

Nel pomeriggio di mercoledì 4 maggio 2021 va in onda una nuova puntata del programma di Maria De Filippi, che dovrebbe vedere protagonisti dame e cavalieri del Trono Over

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne oggi, mercoledì 5 maggio 2021. Cosa accade nello studio di Canale 5? Quella che va in onda questo pomeriggio dovrebbe corrisponde alla prima parte della registrazione avvenuta lo scorso 1 maggio. Non si inizia con Gemma Galgani, come accade solitamente, bensì da Biagio e Sara. A prendere questa decisione è Tina Cipollari, a cui Maria De Filippi chiede con chi vorrebbe iniziare la puntata. I due raccontano di essersi incontrati dopo la scorsa registrazione, che sarebbe quella andata in onda ieri.

Confessano di aver fatto pace e di essersi accordati a lasciare il programma insieme. C’è stata intimità tra loro, ma ecco che proprio in questa circostanza qualcosa è andato storto. Nei giorni precedenti, Biagio ha deciso di interrompere la loro storia. A questo punti, in studio gli viene più volte chiesto di dire il motivo di questa sua scelta. Il cavaliere ammette che da una donna si aspetta un rapporto più passionale e tra loro, fa notare, non c’è stata. Sara fa, invece, presente che ci vuole più tempo e più confidenza. Alla fine, decidono di chiudere definitivamente la loro conoscenza.

La dama rimane molto male di fronte a quanto accaduto. Per lei arriva un signore che vorrebbe conoscerla e decide di tenerlo. La puntata di oggi dovrebbe andare avanti con Isabella, la quale si è incontrata con il signore che è giunto nel programma per conoscerla, la settimana precedente. Il cavaliere racconta di essere rimasto male, in quanto ha notato una certa freddezza inizialmente da parte sua. Poi fuori è rimasto sorpreso dalla sua simpatia e dalla sua dolcezza.

L’entusiasmo di lui viene spento dalla padrona di casa, che gli fa capire che da parte di Isabella l’incontro non è stato poi così entusiasmante. La dama ammette che le fanno piacere i complimenti, ma ha sentito che tra lo non c’è affinità. Non manca, ovviamente, al centro dello studio Gemma Galgani, che ha un confronto con Aldo. Tra loro è scattato un bacio a stampo, ma ormai il cavaliere ha capito che lei lo vede solo come un amico.

Pertanto, Aldo decide di dichiararsi interessato ad altre due dame, Isabella e Sara. Finisce così la conoscenza tra Gemma e il cavaliere, senza neanche troppe critiche da parte di Tina.