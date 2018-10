Uomini e Donne oggi: caos in studio, lite tra Roberta e Denise

Oggi Uomini e Donne: Gianluca tra Roberta e Cristina, Gianni e Tina non approvano

Quest’oggi, Mercoledì 31 Ottobre 2018, va in onda a Uomini e Donne una nuova puntata del Trono Over. Come di consueto ormai, i telespettatori devono prepararsi ad una burrascosa lite tra un cavaliere e due dame. Stiamo parlando di Gianluca, Roberta e Cristina. I primi due sono stati al centro dell’attenzione anche nel corso delle passate registrazioni. Si stavano conoscendo e lei sembrava essere davvero molto interessata. Successivamente, le cose hanno preso una spiacevole piega. La settimana scorsa, la donna ha lasciato lo studio e lui l’ha rincorsa. Maria De Filippi fa vedere in studio cosa è stato detto dietro le quinte. Oggi, di nuovo al centro sulle sedie rosse, lei spiega che si sono rivisti ma poi a deciso di chiudere il tutto. Per la dama è inutile continuare a frequentare un uomo che non si trova al suo stesso livello di interesse.

Entra poi in scena Cristina. La dama racconta di essersi sentita e vista con Gianluca. La sera prima della registrazione si sono visti ed hanno trascorso tutta la notte insieme, fino alle sette di mattina. Di fronte a tale rivelazione, Roberta resta stupefatta. Intanto, il diretto interessato dichiara di essersi un po’ pentito perché resosi conto che interessato molto di più a Roberta. Dopo una dichiarazione simile, Cristina va su tutte le furie e chiude la conoscenza con il cavaliere. Nel frattempo, Gianni e Tina si scagliano contro l’altra. Secondo i due opinionisti, la dama dovrebbe assolutamente lasciar perdere la frequentazione con Gianluca dopo aver scoperto di essere andato con un’altra donna.

Uomini e Donne Trono Over: faccia e faccia tra Roberta e Denise

In seguito, alcune dichiarazioni fanno sì che ci sia un burrascoso scontro tra Roberta e Denise. Le due donne vanno su tutte le furie e non se le mandano a dire. Armando sta sentendo Pamela, Noel e Denise. Dopo la puntata, il cavaliere ha deciso di uscire con Pamela, anche se vorrebbe continuare a conoscere anche le altre due.