Uomini e Donne oggi: forti accuse e una nuova segnalazione su Armando

Uomini e Donne oggi: Barbara De Santi ancora sotto accusa, intanto Veronica annuncia una segnalazione su Armando Incarnato

Oggi Uomini e Donne vede ancora protagonista il Trono Over. In particolare, si continua dalla puntata andata in onda ieri e da Barbara De Santi. La dama sta frequentando Marcello e questa sua scelta viene duramente criticata da Gianni Sperti. Quest’ultimo è convinto che la donna non stia intraprendendo delle conoscenze vere e reali. Non solo, oggi l’opinionista accusa Barbara di essere interessata ai soldi del cavaliere. A intervenire sulla questione ci pensa anche Armando Incarnato, il quale è convinto che la De Santi frequenti persone che non le piacciono realmente per evitare uomini che davvero la interessano. La dama dà numerose spiegazioni sul suo attuale comportamento all’interno del programma, mentre Veronica approfitta del momento per scagliarsi contro Armando. Quest’ultimo cerca di zittirla, accusandola di essere una donna mantenuta da cinque anni. La dama, però, non ha intenzione di stare in silenzio e annuncia di avere una nuova segnalazione su di lui.

Scendendo nel dettaglio, Veronica porta alla redazione alcuni screenshot, attraverso i quali si comprende che una ragazza 20enne è uscita recentemente con lui. Armando vorrebbe conoscere il nome, ma la redazione non ha in mano delle prove concrete e, dunque, non può fornirglielo. Non solo, oggi Veronica vuole parlare con Roberta dietro le quinte, senza telecamere. Il suo scopo è quello di capire cosa Incarnato le ha potuto dire la scorsa puntata quando non venivano ripresi. Inizialmente la Di Padua sembra voler rifiutare, ma poi Armando rivela pubblicamente quanto dichiarato su Veronica. A questo punto, le due dame decidono di uscire fuori dallo studio per chiarire.

Oggi Uomini e Donne, Trono Over: la scelta di Barbara, Samuel tra Aurora e Alessia

Nonostante le accuse e le critiche, Barbara sceglie oggi di continuare a frequentare Marcello. La puntata del Trono Over si accende con l’arrivo al centro dello studio di Samuel, il quale è uscito con Aurora e Alessia. Con entrambe si è trovato molto bene, in particolare con la prima c’è stato un bacio passionale. Il cavaliere viene, però, attaccato un po’ da tutti.