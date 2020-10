Uomini e Donne oggi: Valentina lascia lo studio, una lite molto forte

La Autiero non trattiene le lacrime, durante un pesante litigio con Aurora Tropea, la quale viene duramente attaccata in studio

Uomini e Donne torna oggi, mercoledì 28 ottobre, con una puntata ricca di momenti di forte tensione. Dopo quanto accaduto ieri, la registrazione – avvenuta lo scorso 9 ottobre – prosegue con Sophie Codegoni al centro dello studio. La tronista è uscita con Nino, il quale decide di fare una segnalazione su un altro corteggiatore. Il ragazzo fa sapere di aver ricevuto un’importante informazione da un suo amico riguardante il collega. Pare che il ragazzo abbia fatto un viaggio con un’altra ragazza, circa un mese fa. Non solo, il corteggiatore starebbe continuando a sentire la giovane. Ovviamente, il diretto interessato smentisce la cosa e confessa di aver fatto solo un viaggio con la sua ex fidanzata, ma molto tempo fa. Intanto, l’esterna di Sophie e Nino è andata molto bene. La tronista ammette oggi in studio di essersi divertita molto. I due sono andati a mangiare il sushi. Ma la Codegoni ci tiene a fare una precisazione: le dà fastidio il fatto che i suoi corteggiatori escano e trascorrano del tempo insieme.

Scoppia, intanto, una forte lite in studio. Scendendo nel dettaglio, le protagoniste dell’accesa discussione sono Valentina Autiero e Aurora Tropea, la quale viene attaccata un po’ da tutti. Il litigio prende inizio quando la seconda accusa la dama romana di aver condiviso sui social le sue foto con Germano, durante un weekend che hanno trascorso insieme. Secondo quanto rivelano le anticipazioni di NewsUeD, le parole di Aurora causano una dura reazione di Valentina, che cerca di difendersi dall’accusa. In particolare, la Autiero risponde all’attacco, rivelando di sentirsi ormai la fidanzata di Germano. Ed ecco che in studio scoppia il caos!

Valentina non riesce a trattenere le lacrime, poiché ammette di volersi vivere la sua storia con Germano. Ed è proprio questo il motivo per cui ha condiviso le loro foto sui social, come fossero già una coppia. La Autiero confessa di essere felice per come sta procedendo questa conoscenza. In passato, la dama romana ha dovuto affrontare non poche delusioni. Ora finalmente sembra aver trovato la persona giusta. Gianni Sperti non perde tempo e si scaglia contro Aurora, attaccandola parecchio. Non solo, anche Armando Incarnato dice la sua, scagliandosi contro la Tropea e ottenendo il sostegno del pubblico presente.

Il cavaliere napoletano è convinto del fatto che Valentina stessa avrebbe dovuto raccontare come sta procedendo la conoscenza in totale serenità e non dopo un attacco di Aurora. Dopo di che, la Autiero in lacrime decide di lasciare lo studio, seguita dalla Tropea. Le anticipazioni rivelano che entrambe rientrano e continuano la loro discussione!