Uomini e Donne oggi: un incidente per Gemma, poi un addio

Oggi Uomini e Donne dovrebbe andare in onda con la prima parte della registrazione avvenuta lo scorso 12 marzo 2021. I telespettatori ritroveranno protagonista Gemma Galgani. Scendendo nel dettaglio, prima di fare entrare la dama in studio, Maria De Filippi manda in onda una clip. Nel filmato è possibile vedere Gemma emozionata, in quanto ha ripreso la sua conoscenza con Maurizio. Ed ecco che la Galgani fa la sua entrata, ma prima di scendere gli ultimi gradini cade a terra. Sin da subito, la padrona di casa nota che la dama torinese si è sbucciata tutte e due le ginocchia, da dove le esce parecchio sangue. Tina Cipollari prende la palla al balzo per ironizzare su di lei, rassicurando tutti con fare scherzoso.

Gemma deve uscire dallo studio per medicare le ferite e cambiare le calze. Intanto, in attesa che lei rientri, Maria fa sedere al centro dello studio Maurizio, a cui chiede com’è andata la serata che hanno trascorso insieme. Il cavaliere fa sapere che si sono visti sul tardi, poi hanno mangiato e si sono rilassati. L’uomo fa presente che hanno trovato un dialogo che prima non avevano. Subito dopo si sono messi sul divano, dove si sono abbracciati e hanno commentato insieme il Festival di Sanremo. Non solo, aggiunge che prima di salutarsi si sono scambiati un bacio a stampo.

Ma il modo in cui racconta quanto accaduto fa pensare che da parte sua non ci sia chissà quale felicità. Pertanto, Gianni Sperti e Tina iniziano a porgli delle domande, proprio per capire se abbia provato un’attrazione nei confronti di Gemma. Il cavaliere, però, risponde negativamente. A questo punto, secondo le anticipazioni, dovrebbe intervenire Domenico, un cavaliere di 67 anni. Parlando in maniera simpatica e mostrando di avere cultura, l’uomo tratta il tema dell’amore. Prende come esempio la storia di Dante e Beatrice, facendo capire che da parte di Maurizio sembra proprio non esserci attrazione nei confronti della Galgani.

Il cavaliere non è d’accordo con quanto dichiarato dal collega e rimane molto ferito dalle parole di Tina e Gianni. Sentendosi sotto pressione, decide di lasciare il programma! Gemma tenta di trattenerlo e sembra non riuscire a trattenere le lacrime. Nonostante ciò, Maurizio decide lo stesso di andare via.