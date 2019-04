Uomini e Donne oggi: il primo bacio di Giulia, il malessere di Angela

Oggi Uomini e Donne: Giulia bacia Manuel, Angela arrabbiata

Nella nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne le protagoniste indiscusse saranno Giulia e Angela. Entrambe le troniste stanno portando avanti a meraviglia il proprio percorso all’interno dello studio di Maria De Filippi. Si parte dalla Cavaglia. La giovane donna di Torino è uscita in esterna con Flavio, Giulio e Manuel. Con Giulio va tutto bene, anche se lei si scansa quando il corteggiatore prova ad avvicinarsi un p’ di più per baciarla. Con Flavio ci sono ben due esterne. Quando la redazione da alla ragazza l’opportunità di rivedere qualcuno, lei sceglie Barattucci.

Giulia Cavaglia inizia ad avere alcuni dubbi nei confronti di Flavio. La tronista non comprende come lui non abbia cercato il contatto fisico e il bacio nella loro esterna e per questo decide di rivederlo. Alla fine, in studio, la giovanissima tronista esterna tutti i suoi dubbi e chiede al corteggiatore di farle vedere il telefono. La Cavaglia è convinta che tra Barattucci e l’ex fidanzata, nonché non scelta di Luigi Mastroianni, ci sia ancora qualche rapporto intimo. Alla fine Flavio accetta di far controllare il suo telefono a Giulia, rivelando che subito dopo se ne sarebbe andato via e così fa. L’esterna con Manuel va alla grande. Lui le organizza una festa a sorpresa per il compleanno e alla fine arriva anche il bacio. In studio, oggi, la tronista fa sapere che quello è stato il suo primo ed unico bacio.

Uomini e Donne: Angela vicina ad Alessio e problemi con Fabrizio e Luca

La scorsa puntata non è stata poi così tanto facile per Angela. La ragazza è finita in lacrime a causa delle liti con Giulia e delle reazioni del pubblico. Dopo la puntata, né Fabrizio né Luca hanno chiesto di vederla. Alessio è invece corso in camerino da lei per consolarla e tirarla un po’ su di morale. Oggi, in puntata, la Nasti esterna il suo malessere nei confronti dei corteggiatori e ammette di essersi avvicinata davvero molto all’ultimo!