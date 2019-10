Uomini e Donne oggi: grandi critiche a Barbara, Pamela sfortunata

Oggi Uomini e Donne, Trono Over: Barbara viene criticata, Pamela nuovamente delusa

Nuovissima puntata del Trono Over per Uomini e Donne. Questo pomeriggio scopriamo come procede la nuova conoscenza di Pamela. La dama del parterre femminile è uscita ancora una volta con Enzo. Le cose sono partite alle grande, ma ora lui pare aver messo un freno. La donna dice di vederlo un po’ strano e dopo svariate domande, anche da parte di Gianni Sperti e non solo, il diretto interessato sputa il rospo e svela tutta la verità. Ad oggi non riesce ancora a viversi a pieno la conoscenza con la bellissima calabrese perchè deve prima chiudere il rapporto con delle donne con cui ha dei rapporti occasionali.

Nonostante Enzo dichiari che non si tratta di nulla di serio, Pamela non è felice e torna al suo posto. La dama non vuole tornare a vivere quello che ha già passato nella sua precedente frequentazione. Si passa poi a Barbara. La De Santi sta conoscendo Stefano e a quanto pare i due si trovano molto bene insieme. Lei riconosce di apprezzarlo molto più d’intelletto che fisicamente, ma nonostante ciò vuole portare avanti la conosce sa e capire come potrebbe andare ad evolversi la cosa.

Trono Over Uomini e Donne: nuova sfilata per le dame

Dopo aver finito di parlare anche di Barbara, Maria De Filippi da entrare in studio la passerella e da inizio alla nuova sfilata. Questa volta il tema è ‘Red Carpet’. Ovviamente, si assiste all’ennesimo e ormai abituale scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani.