Uomini e Donne oggi, Gemma: stupore in studio, mega lite tra due cavalieri

Nuovo appuntamento oggi con Uomini e Donne. La puntata dovrebbe iniziare con la prima parte della registrazione avvenuta lo scorso 10 maggio. Cosa accade nello studio di Canale 5? Le anticipazioni segnalano che al centro dello studio i telespettatori ritroveranno Gemma Galgani e Aldo. Si riprende il discorso riguardante quanto accaduto nella registrazione precedente, in cui il cavaliere ha dimostrato di essere propenso ad avere solo un’amicizia con la dama torinese. Quest’ultima è rimasta molto male di fronte alla confessione fatta da Aldo, proprio ora che aveva rivelato di essere sentimentalmente legata a lui.

A questo punto, il cavaliere dichiara che non aveva compreso che Gemma fosse presa in questo senso da lui. In questo modo, genera stupore tra i presenti in studio. Dopo una serie di discussioni, Aldo ribadisce di voler chiudere questa conoscenza. Sempre nella puntata di oggi dovrebbe andare in onda la sfilata delle dame, che ha come tema Sogno di una notte di mezza estate. La prima a sfilare dovrebbe essere proprio Gemma, che riesce ancora una volta a stupire tutti. Infatti, mentre balla il can can sulla passerella fa vedere le sue coulotte rosa. Il tutto risulta molto divertente ed è lei a conquistare i cavalieri e a vincere questa sfilata.

Subito dopo, pare si accenda un forte litigio tra Armando Incarnato e Nicola Vivarelli, secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News. Ciò accade quando Tina Cipollari attacca la Galgani. A prendere le sue difese ci pensa l’ex Sirius. Ma il cavaliere napoletano interviene facendo notare che Nicola dovrebbe essere l’ultima persona a difendere Gemma, visto che è stato il primo a prenderla in giro lo scorso anno. Il Vivarelli, però, non si fa scivolare addosso questo ennesimo attacco e perde completamente la pazienza.

Nel corso di questo acceso scontro, Armando si rivolge a Nicola facendo un’insinuazione sui suoi interessi sentimentali. Scendendo nel dettaglio, chiede al giovane cavaliere se sia più interessato alle donne o agli uomini. L’intervento e la domanda di Incarnato genera un nuovo caos in studio. Viene attaccato da tutti, compreso Nicola, che appare davvero infastidito.

Dopo quanto accaduto con il ritorno di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua in studio, a Uomini e Donne non mancano i litigi.