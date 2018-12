Uomini e Donne oggi: Gemma lancia la rosa di Rocco, volano bottigliette

Oggi Uomini e Donne: Denise e Sebastiano litigano, bottigliette che volano in studio

Torna il Trono Over dal punto in cui siamo rimasti ieri pomeriggio. Nuova e ricchissima puntata di Uomini e Donne. Noel e Armando continuano a discutere e alla fine finiscono per litigare dietro le quinte dello studio. Si sentono urla da entrambi e non si comprende se abbiano deciso di continuare a conoscersi o meno. Si passa poi alla conoscenza tra Gianbattista e Claire. I due si piacciono, ma i dubbi non mancano e sono anche tanti. Non sanno cosa fare e non è chiaro neanche a loro se abbiano intenzione di portare avanti la loro frequentazione.

Si passa poi a Sebastiano e Denise. I due si piacciono, ma lui non le da ancora l’esclusività che lei vorrebbe avere. Il cavaliere del parterre maschile l’ha addirittura invitata a trascorrere alcuni in giorni in Sicilia da lui. In ogni caso, nel corso della settimana l’uomo si è sentito anche con Roberta. Di fronte a tale notizia, Denise resta molto male e il diretto interessato da una rivelazione del tutto inaspettata. Sebastiano dichiara di non dare l’esclusività alla dama perché lei ancora fa fatica a concedersi a lui. Di fronte a tale dichiarazione la donna ha una reazione che lascia tutti a bocca aperta. Denis tira due bottigliette d’acqua addosso al cavaliere. In tutto ciò, Roberta non sembra sentirsi la ruota di scorta e decide di voler continuare a sentirsi con lui nonostante quello che ha appena sentito.

Uomini e Donne Trono Over: Gemma e Rocco litigano, lei lancia la rosa

Rocco va da Gemma per invitarla a ballare, ma sembra rendersi conto di un particolare dettaglio. Secondo l’uomo, la Galgani si è messa a guardare un altro uomo e questo non gli sta affatto bene. Alla fine, la dama di Torino prende la rosa rossa regalatale da Fredella e la lancia sulla sedia.