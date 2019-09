Uomini e Donne oggi: tre ospiti da Temptation e annuncio gravidanza

Oggi Uomini e Donne: David e Cristina dopo Temptation Island, scontro al Trono Over

Dopo aver ascoltato le accuse di Pamela nei confronti di Stefano, oggi a Uomini e Donne vediamo anche Armando molto accanito nei confronti di Noel. Il cavaliere del Trono Over mostra a Tina Cipollari delle foto che ritraggono proprio la dama. L’opinionista della trasmissione si limita solo a rivelare di essere scioccata da ciò che ha visto. Maria De Filippi comprende che è il caso di andare avanti e invita in studio tre ex partecipanti di Temptation Island. Stiamo parlando di David, Cristina e il tentatore Sammy.

Entra prima lui e svela di non aver mai più visto la sua ex, se non quando lei è andata a riprendersi le sue cose a casa. I due non sono affatto in buoni rapporti e se ne dicono di tutti i colori. Sia Cristina che David si accusano a vicenda, usando anche parole molto forti. Anche Sammy dice la sua, anche se con molta moderazione. Maria De Filippi decide poi di proseguire con la puntata e invita ad entrare in studio altre due persone. Loro sono Jara e Nicola, due ex del Trono Senior che oggi tornano nel programma per fare un importantissimo annuncio.

Uomini e Donne, Trono Over: l’annuncio di Jara e Nicola

Jara e Nicola si sono conosciuti e fidanzati all’interno dello studio di Uomini e Donne e oggi tornano per annunciare di essere pronti a diventare genitori. I due entrano e lei si mostra con un pancione da invidia. I diretti interessati fanno sapere di essere giunti al parto, l’ex dama del parterre è infatti già entrata al nono mese. Subito dopo scopriamo che tra i nuovi cavaliere c’è anche un simpatico ed elegante signore che non è altri che il papà di Jara! La donna spera che la trasmissione porti tanta fortuna a suo padre così come è accaduto a lei.