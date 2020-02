Uomini e Donne oggi: una conoscenza stupisce tutti, un nuovo arrivo

Uomini e Donne oggi: la conoscenza tra Simonetta e Marcello stupisce tutti, arriva un 31enne per Veronica Ursida

Nuovo appuntamento con il Trono Over oggi a Uomini e Donne. Dopo aver concluso il capitolo dedicato a Gemma ed Emanuele, al centro dello studio arrivano Simonetta e Marcello. Sono tutti stupiti nel vedere la dama iniziare questa nuova conoscenza. Gianni Sperti e Tina Cipollari si chiedono il motivo per cui le dame continuino a ‘fare a gara’ per uscire con il cavaliere. Simonetta ammette di trovare l’uomo una persona elegante e questo particolare ha attirato la sua attenzione. Non solo, la dama confessa di essersi trovata molto bene con Marcello, il quale dimostra di essere un tipo molto rispettoso. Gianni, però, non capisce cosa Simonetta ci trovi nel cavaliere, visto che non l’aveva mai calcolato prima. L’opinionista ha davvero molti sospetti su questa conoscenza, tanto che rivela di trovarci qualcosa di strano. Ad appoggiare l’idea dell’opinionista ci pensano Samuel e Valentina, i quali vedono la dama come una persona falsa. Nonostante tutte le critiche, i due decidono comunque si continuare la loro conoscenza.

Al centro dello studio, oggi siedono anche Valentina M. e Massimiliano, che sono già usciti diverse volte. I due si trovano molto bene insieme, nonostante ci siano delle particolari incomprensioni, dovute ai loro caratteri focosi. Nonostante ciò, si piacciono molto, tanto da poter passare sopra ai loro piccoli litigi. Nel frattempo, ad attirare l’attenzione dei presenti in studio ci pensa un nuovo arrivo: nel programma approda un giovane ragazzo di 31 anni, il quale ammette di essere rimasto colpito da Veronica Ursida. Pertanto, giunge in trasmissione proprio per iniziare una conoscenza con la dama, che da tempo lotta con Armando Incarnato.

Nuovo arrivo Oggi Uomini e Donne: il 31enne riesce a colpire l’attenzione di tutti

Veronica oggi accoglie a Uomini e Donne un ragazzo romano di 31 anni. Tina e Gianni ammettono di essere rimasti colpiti dal giovane, per la sua genuinità. Ad attirare l’attenzione è la sua storia: lo scorso anno ha avuto un incidente che l’ha toccato parecchio. Ha sempre avuto delle relazioni con ragazze più piccole di lui, ma oggi cerca una donna e Veronica gli sembra quella più adatta. Lei decide di iniziare questa conoscenza.