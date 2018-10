Uomini e Donne oggi: lacrime amare per una dama del Trono Over

Oggi Uomini e Donne: Valentina e David al centro dello studio, lei piange

Dopo aver parlato di Gemma e Rocco, a Uomini e Donne andrà nuovamente in onda il Trono Over. La settimana è partita alla grande, regalando già dal Lunedì forti emozioni e inaspettate sorprese. Ricordiamo che la dama di Torino ha infatti ricevuto in dono un anello da Rocco. Nonostante ciò, l’uomo ha precisato nel dire che non è un impegno d’amore e per questo possono sentirsi entrambi liberi di conoscere altre persone. Dopo aver portato a termine il discorso Galgani, Maria De Filippi parte agli altri. Arriva il momento di Nino. L’ex di Anna Tedesco sta conoscendo Caterina. I due si trovano bene, ma durante il loro racconto, Barbara mette spesso bocca.

Nonostante le interferenze della De Santi, i due ballano, anche perché la donna stasera uscirà con un altro uomo. Si passa poi ad un’altra e complicatissima conoscenza, quella tra Valentina e David. I due sembravano pronti a chiudere il tutto, ma oggi dichiarato di aver continuato a sentirsi. Entrambi rivelano che tra loro c’è ancora qualcosa. Il cavaliere del parterre maschile del Trono Over afferma di essere attratto dalla donna mentalmente, anche se spesso non gradisce la sua aggressività. Anche la dama pare sia convinta di voler continuare a frequentarlo. Durante le loro esternazioni si intromettono varie dame e cavalieri del programma. Tra tutti, a criticare arrivano Barbara, Pino e Pamela.

Uomini e Donne: Valentina piange e lascia lo studio

Dopo le accuse ricevute da Pino, Pamela e Barbara, Valentina finisce nuovamente in lacrime. La dama decide così di lasciare lo studio e David la rincorre. Dopo averla tranquillizzata, la donna rientra. David invita poi Pieno a chiedere scusa a Valentina. Tra i tre c’è una lite che dura circa un’ora e che nessuno pare riuscire a placare.