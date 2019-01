Uomini e Donne oggi: caos, Gianluca si inginocchia ad una dama

Oggi Uomini e Donne: tutti contro Angela, Gianluca implora Roberta

Oggi, Martedì 8 Gennaio 2019, il Trono Over di Uomini e Donne ci regala grandissimi colpi di scena del tutto inaspettati. Dopo aver parlato di Gemma, Rocco e Paolo e dopo aver chiarito l’attuale situazione tra Alessio e Laura, si passa ad Angela. La signora del parterre femminile ha scritto una lettera ad Aladino. La donna ha elencato i desideri che vorrebbe veder realizzati per sé stessa. Sogna un uomo che possa amarla e accontentarla nelle sue richieste, che sia sincero e serio. Ovviamente, Tina e Gianni non apprezzano alcune delle richieste avanzate dalla dama e tornano ad attaccarla. Lei alla fine chiede di salutare con un bacio anche Maria De Filippi, spiegando a tutti che non ha intenzione di tornare in studio.

Angela si sta frequentando anche con un nuovo signore di 77 anni. In ogni caso, la donna decide di interrompere la conoscenza perché lui è troppo grande. Gli opinionisti del Trono Over l’accusano di cercare uomini più giovani, ma lei afferma di volere solo suoi coetanei. Dopo il ballo, vengono invitato al centro dello studio Alessio e Roberta. I due cercano di raccontare come stanno andando le cose, finché Gianluca non si intromette. Il cavaliere perde la pazienza e inizia a discutere con la donna, invitandola a raccontare a tutti la verità sulla loro frequentazione. Lui le ha regalato un mezzo di rose e le ha scritto una lettera. Oggi, il signore vorrebbe avere un’altra possibilità, ma lei gliela nega. L’uomo arriva addirittura ad inginocchiarsi e ad implorarla di tornare a frequentarsi.

Uomini e Donne Trono Over: Roberta dimentica Gianluca con Alessio e Riccardo

Alla fine, lui esce dallo studio e non rientra più. Intanto, Roberta racconta di stare a conoscere anche Riccardo Guarnieri che però non è presente in puntata a causa di alcuni motivi personali. In tutto ciò, la dama dice di trovarsi bene anche con Alessio e ha intenzione di portare avanti la conoscenza.