Uomini e Donne oggi: una dama si è innamorata, schiaffi in studio

Oggi Uomini e Donne: Roberta innamorata di Gianluca, volano schiaffi in studio

Anche oggi, 6 Novembre 2018, va in onda il Trono Over di Uomini e Donne. Si riparte da dove eravamo rimasti. Discussione abbastanza animata tra Denise, Armando, Sebastiano e Caterina. Questi ultimi due non sembrano credere alle parole dei primi. Alla fine, Sebastiano rivela a tutti i presenti che i due sembrano aver preso una casa insieme. Tale pettegolezzo fa infuriare i diretti interessati che, dopo varie polemiche, scoprono che ad aver svelato tale dettaglio è stata proprio Caterina. La dama va su tutte le furie e dopo aver discusso con Denise, si abbatte su Sebastiano, tirandole addirittura uno schiaffo. Anche tra le due signore la situazione non si placa, tant’è che iniziano a volare anche delle bottigliette d’acqua. La cosa va a lungo per diverso tempo.

Di fronte a tale situazione, Tina e Gianni restano senza parole e rivelano di non credere più a nessuno. Gianluca e Roberta si sono rivisti e baciati e la dama annuncia di essersi innamorata. In ogni caso, Cristina non è convinta e dichiara che il cavaliere le avrebbe confidato di non essere poi così tanto interessato all’altra. In tutto ciò, l’uomo svela di essere stato con Cristina una notte intera solo perché ubriaco. Roberta è un po’ titubante ed entra e esce dallo studio per più di una volta, lui la segue sempre. Si passa poi a Barbara e Alessio. I due stanno uscendo e la dama sembra essere soddisfatta di tale conoscenza.

Uomini e Donne: Sossio e Ursula ancora indecisi

Sossio è ancora deciso a voler riconquistare Ursula. Nonostante ciò, la dama resta ferma sulla sua decisione iniziale. A quanto pare, la donna non vuole più saperne nulla. Maria De Filippi chiede ad Aruta se abbia voglia di ballare e lui invita Pamela perché convinto che la sua ex fidanzata non accetterebbe mai.