Uomini e Donne oggi: redazione stupita dal racconto di un cavaliere

Al centro dello studio, nel pomeriggio di martedì 4 maggio 2021, non mancano le novità per dame e cavalieri del Trono Over

Cosa va in onda oggi a Uomini e Donne? Nel pomeriggio di martedì 4 maggio 2021 il pubblico assisterà alla seconda parte della registrazione avvenuta lo scorso 25 aprile. Entrando nel dettaglio, al centro dello studio siedono Amodio e Francesca. Tra loro le cose stanno procedendo abbastanza bene, ma c’è comunque qualcosa che non va. Infatti, lui è un po’ geloso del fatto che la dama vada spesso fuori città per lavoro. Vorrebbe accompagnarla, però lei non vuole e spera che il cavaliere si fidi di più. Le anticipazioni segnalano che molto presto questa coppia potrebbe lasciare il programma.

La puntata di oggi dovrebbe andare avanti con Biagio e Sara. Quest’ultima, al centro dello studio, racconta come sta procedendo la loro conoscenza. Nella registrazione precedente, avvenuta il 24 aprile, i due hanno litigato, poiché Biagio ha accettato di far scendere una nuova dama per iniziare una nuova conoscenza. Sara voleva chiudere di fronte a questo gesto, ma il cavaliere è riuscito poi a convincerla a vedersi in serata. In questa occasione si sono ritrovati e la dama ha ceduto. Biagio le ha assicurato che non vuole più conoscere la signora che è approdata nel programma per frequentarlo, in quanto troppo preso da lei.

In studio arriva la nuova dama che appare abbastanza confusa, poiché lui pare non le abbia assolutamente fatto capire che voleva lasciar perdere la loro conoscenza. Anche la redazione rimane stupita dal racconto di Sara, perché Biagio non ha mai fatto intendere di volerle dare l’esclusiva. Quando Biagio entra in studio, dichiara di aver preso oggi questa decisione. Non solo, afferma di essere anche pronto a uscire dal programma insieme a Sara per conoscerla meglio lontano dalle telecamere.

Si torna a parlare del regalo che Biagio le aveva fatto in precedenza. Il cavaliere ribadisce di non averle acquistato la collana per “comprarla”, bensì perché sente qualcosa di importante nei suoi confronti. Inoltre, precisa di essere andato a fare questo acquisto insieme alla figlia, proprio perché l’ha visto come un gesto speciale per Sara.

Subito dopo la puntata dovrebbe andare avanti con Giacomo Czerny.