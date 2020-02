Uomini e Donne oggi: tornano il ballo del cocco e i professionisti di Amici

Uomini e Donne oggi, Tina Cipollari propone di nuovo il ballo dei cocchi per Gemma Galgani: in studio i ballerini di Amici

Oggi a Uomini e Donne vedremo in onda una nuova puntata del Trono Over. Come sempre è protagonista Gemma Galgani, la quale è uscita con Emanuele, il cavaliere arrivato nel programma la settimana precedente. Dopo una cena insieme, la dama torinese ha cambiato umore, irrigidendosi. Il motivo? Una confessione fatta dal cavaliere non è per nulla piaciuta a Gemma. La questione va avanti per un bel po’ all’interno dello studio, fino a quanto Antonella chiede di ballare con Emanuele, in quanto entrambi amano ballare e abitano anche vicino. Anche un’altra dama vorrebbe fare un ballo con il nuovo cavaliere e ovviamente tutto questo non può non infastidire Gemma. A questo punto, Tina Cipollari propone il ballo con il cocco per Emanuele e Antonella. Si apre così una gara che dura un bel po’ e che ha visto protagonisti alcuni ballerini di Amici, tra cui Umberto, Simone e Francesca. Tra tutte le dame a vincere è Carlotta.

Si passa poi alla conoscenza tra Anna e Mattia. Oggi la dama annuncia di voler chiudere questa frequentazione, in quanto lui dopo la scorsa puntata si è lamentato per un particolare gesto. La Tedesco, ricordiamo, aveva reso protagonista il cavaliere durante la sfilata delle donne. Mattia non sente di formare ancora una coppia con Anna e, pertanto, ha visto questo gesto troppo forte. Di fronte alla scelta presa dalla dama, di chiudere la conoscenza, il cavaliere oggi rivela di aver preso anche lui questa decisione durante la settimana. A questo punto, interviene Valentina Autiero, che si dice convinta del fatto che Mattia stia utilizzando solo una scusa per chiudere la conoscenza.

Anna sembrava aver ritrovato il sorriso proprio insieme a Mattia. La fine di questa conoscenza, però, avviene in modo molto sereno. La dama ammette di non essere particolarmente arrabbiata per la situazione, ma solo un po’ delusa poiché ha compreso che il cavaliere non ha un forte interesse nei suoi confronti. A questo punto, vedremo intervenire Samuel.