Uomini e Donne oggi, Gemma: si torna indietro nel passato, una sorpresa

Uomini e Donne oggi: Gemma si emoziona di fronte alle immagini del passato, arriva un nuovo corteggiatore

Nuova puntata del Trono Over oggi a Uomini e Donne. Il pubblico di Canale 5 vedrà inizialmente Tina Cipollari messa alle strette, in quanto dovrebbe pesarsi ma non ha intenzione di farlo. Si passa poi, come sempre, a Gemma Galgani. La puntata precedente ha scelto di chiudere la sua brevissima conoscenza con Marcello. Maria De Filippi manda in onda il video in cui la dama torinese si sfoga e confessa di sentire la mancanza di qualcuno che le mandi il buongiorno e la buonanotte e che dimostri di essere realmente interessata a lei. Nel corso della puntata, Tina non perde occasione per criticarla. L’opinionista è convinta che in alcune situazioni ci finisca la stessa Galgani, poiché sceglie di frequentare uomini sempre più giovani di lei. Non solo, la Cipollari torna ad accusare la dama di Torino di aver eseguito, negli anni, delle punturine alle labbra, proprio per cercare di sembrare più giovane. Anche questa volta, Gemma nega e, a questo punto, Tina chiede di mandare in onda le prime immagini della dama in studio anni fa.

Tra scontri e discussioni, vengono trasmesse le foto e il pubblico si schiera dalla parte di Gemma, confermando che non c’è molta differenza tra com’è oggi e com’era qualche anno fa. Di fronte ai filmati delle passate edizioni, la dama torinese si emoziona, in quanto ricorda i momenti trascorsi nel programma e le amiche che oggi non sono più presenti in studio. Ed ecco che per Gemma arriva una sorpresa: un nuovo corteggiatore. L’uomo si presenta e la Galgani chiede subito l’età. Il cavaliere sembra essere un suo coetaneo e da qui si inizia dubitare dell’interesse della dama. In realtà, quest’ultima dà al nuovo cavaliere l’opportunità di presentarsi e di farsi conoscere.

Oggi Uomini e Donne Trono Over: dopo la breve conoscenza con Marcello, Gemma inizia a frequentare un nuovo corteggiatore

Un nuovo corteggiatore per Gemma, oggi nello studio di Uomini e Donne. La dama del Trono Over può, dunque, iniziare un’altra conoscenza e chiudere definitivamente con quelle passate. L’uomo rivela di essere un musicista e di aver scelto di venire a corteggiarla, poiché ama la sua sensibilità. La Galgani sceglie di iniziare questa nuova frequentazione. Al centro dello studio siedono, poi, Anna e Mattia. I due hanno avviato una conoscenza, ma non mancano le critiche e le accuse.