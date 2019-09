Uomini e Donne oggi: una grande sfida per Tina e un inaspettato ritorno

Oggi Uomini e Donne, Trono Over: la dieta di Tina Cipollari e il ritorno di Anna Tedesco

Oggi va in onda il Trono Over di Uomini e Donne. La seconda puntata dedicata ai Senior parte con Tina Cipollari. La storica opinionista di Canale 5 fa sapere a Maria De Filippi di volersi mettere a dieta e per questo le chiede di farle conoscere un buon nutrizionista. L’esuberante bionda decide poi di salire sulla bilancia e si pesa davanti a tutti, per poi rifarlo ogni settimana per monitorare i vari risultati raggiunti. Una volta pesatasi, la Cipollari scopre di essere arrivata a ben 84kg, mentre il suo collega e amico Gianni Sperti ne pesa 75. Chiusa la parentesi dedicata a Tina, la conduttrice invita Gemma al centro dello studio.

La dama di Torino ha già scartato Cristiano, uno degli uomini venuti a conoscerla durante la primissima registrazione del Trono Senior. Nonostante ciò, scopriamo che la signora Galgani ha lasciato il suo numero di telefono a ben tre cavaliere del parterre maschile. Con uno si è già incontrata, con gli altri ci si vedrà nei prossimi giorni. A quanto pare, Gemma è partita più carica che mai. Gianni Sperti non può fare a meno di notare la presenza di una donna in particolare tra tutte le signore del parterre femminile. Stiamo parlando di Anna Tedesco.

Uomini e Donne: Anna Tedesco torna al Trono Over dopo Giorgio

Anna Tedesco è stata aspramente criticata quando lasciò Uomini e Donne circa due anni fa. Ricordiamo che la donna finì al centro di alcune polemiche a causa della sua amicizia con Giorgio Manetti. Oggi, la dama è tornata in studio con la voglia di conoscere un uomo con cui avviare una relazione d’amore e proprio per questo non ha perso tempo e si è già vista con uno dei cavalieri, tra loro c’è stato anche il primo bacio a stampo.