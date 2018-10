Uomini e Donne oggi: Gemma contro tutti e nuovi ospiti da Temptation

Oggi Uomini e Donne: Fabio e Marcella in studio dopo Temptation Island Vip

Oggi torna in onda il Trono Over di Uomini e Donne. Si riparte dal confronto tra Giordano, Nilufar e Nicolò. I tre non sembrano trovare un punto di accordo, finché non arrivano a stringersi la mano in segno di pace. Chiuso il discorso tra i tre ex protagonisti del Trono Classico, si passa ad un’altra coppia reduce da Temptation Island Vip. Entrano in studio Fabio e Marcella, i primi ad aver lasciato il docu-reality condotto da Simona Ventura. Dopo il falò di confronto, i due hanno trascorso alcuni giorni insieme chiusi in albergo e per loro è stato come andare in vacanza, dedicandosi del tempo senza pensare a ciò che li attendeva a casa. Lui le ha finalmente dato l’anello che avrebbe voluto regalarle nel corso del falò di confronto.

Dopo Temptation Island Vip, Fabio e Marcella si dichiarano felici della loro storia d’amore e sembrano anche iniziare a pensare ad allargare ulteriormente la famiglia. A quanto pare, i loro rispettivi figli hanno chiesto un fratellino o una sorellina. La donna non ha altro che parole bellissime per il suo compagno. Chiuso il discorso dedicato a Temptation, Maria De Filippi torna ad invitare al centro dello studio Rocco. La conduttrice comunica al cavaliere che sono arrivate ben cinque donne desiderose di conoscerlo. Una volta entrate tutte in studio, arriva la lite con Gemma. Le signore iniziano a commentare la conoscenza tra Fredella e la Galgani e quest’ultima non la prende affatto bene.

Uomini e Donne: Gemma contro le dame di Rocco

Mentre le dame arrivate per Rocco si presentano al cavaliere, si tolgono anche qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Gemma. Di fronte ai pareri delle signore, la Galgani si alza e invita le nuove arrivate a non parlare di lei. Fredella approva l’intervento della sua ex fiamma e manda tutte via perché non interessato a conoscerle.