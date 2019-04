Uomini e Donne oggi: confusione in studio per Andrea

Oggi Uomini e Donne: Andrea nel caos, corteggiatrici arrabbiate

Dopo lo stop pasquale, Uomini e Donne torna in onda oggi con il Trono Classico. La nuova puntata parte con Andrea. Il giovane tronista di Taranto ha deciso di organizzare un’esterna molto particolare. Desiderando di uscire con tutte e quattro le ragazze, Zelletta ha chiesto alla redazione di organizzare due giorni in casetta dove avrebbero potuto presentarsi tutte quante. Natalia riceve l’invito e capisce immediatamente che c’è qualcosa che non va. La Paragoni si rende conto che il tronista ha voluto organizzate una nuova esterna di gruppo e per questo motivo si arrabbia e decide di non presentarsi. In studio i due litigano animatamente e lei minaccia addirittura di iniziare a giocare proprio come sembra stia facendo lui con lei.

Giorgia è l’ultima arrivata e per non perdere tempo ha scelto di presentarsi all’esterna. I due sono stati insieme alla SPA e si sono baciati. La corteggiatrice è arrivata in casetta con l’intenzione di dimostrare ad Andrea che è realmente interessata a lui. Subito dopo arriva anche Muriel. Con quest’ultima c’è una burrascosa lite senza alcun punto di incontro. Al momento dell’arrivo di Klaudia si stravolge la situazione. I due stanno benissimo insieme ed entrambi restano a dormire in casetta, anche se separati. In piena notte lui la chiama e i due trascorrono insieme dell’altro tempo, finché non arriva un nuovo bacio.

Uomini e Donne: Andrea Zelletta, lite in studio con le corteggiatrici

Tornati in studio, Muriel decide di abbandonare la trasmissione perché sente di essere presa in giro dal tronista. Andrea prova a rincorrerla e a farle cambiare idea, ma lei non rientra. La lite va avanti a lungo anche con Natalia. Mentre Klaudia chiede a Zelletta come è stato con lei e se si è tolto i dubbi che diceva di avere su di lei!