Uomini e Donne oggi: Angela piange, Armando racconta la verità su Noel

Oggi Uomini e Donne: Angela esce dallo studio in lacrime, Armando torna in studio e svela la verità su Noel

Oggi, 22 Gennaio 2019, va in onda una nuova puntata del Trono Over. Grandi colpi di scena nello studio di Uomini e Donne. Dopo aver chiuso la parentesi dedicata a Pamela, Roberta e Stefano, si passa alla signora Angela. Maria De Filippi manda in onda un filmato voluto dall’esuberante Tina. La Cipollari ha raccolto in un unico filmato tutte le volte in cui la dama del parterre ha dichiarato o fatto capire di essere interessato alla situazione economica dei suoi spasimanti. Le due donne discutono a lungo e alla fine la signora del parterre lascia in lacrime lo studio. Mentre si reca dietro le quinte, Angela comunica anche di non avere più alcuna intenzione di tornare in trasmissione le prossime volte.

La padrona di casa parla poi di ciò che è accaduto la settima scorsa con Armando e Noel. La redazione di Uomini e Donne ha deciso di non chiamare più i due perché poco chiari in ciò che raccontavano riguardo la loro frequentazione. Oggi, la De Filippi comunica che il cavaliere ha chiamato la redazione del programma e ha voluto girare un video dove racconta tutta la sua verità riguardo il rapporto instaurato tra lui e l’ormai ex dama del parterre femminile. Nel video che viene trasmesso in studio, l’uomo dice di essersi visto molto spesso con la donna e che entrambi si recavano volentieri dall’altro.

Uomini e Donne: Armando e Noel si vedevano, il cavaliere racconto tutto

In ogni caso, nonostante i due avevano avviato una vera e propria relazione, a detta di Armando la donna preferiva non rivelarlo a nessuno. Io cavaliere entra in studio, rispiega per filo e per segno la vicenda e chiede scusa a tutti per non aver seguito alla lettera le regole del programma. L’uomo racconta anche di come pensi che Noel abbia sempre avuto una relazione con un altro uomo e che per questo ha sempre tenuta nascosta la verità su lei e Armando.