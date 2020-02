Uomini e Donne oggi, Gianni Sperti incastra Barbara: la dama in lacrime

Oggi Uomini e Donne, un’insinuazione di Barbara De Santi fa scoppiare il caos in studio: Gianni Sperti contro la dama

Un altro appuntamento con il Trono Over per il pubblico di Uomini e Donne oggi. Dopo aver conosciuto i nuovi due corteggiatori di Gemma Galgani, i telespettatori vedranno anche Valentina Autiero iniziare nuove conoscenze. Per la dama arrivano tre cavalieri, ma lei sceglie di intraprendere un percorso solo con due di loro. Le anticipazioni rivelano che Barbara De Santi accoglie un nuovo corteggiatore, un uomo che abita in Svizzera. Il cavaliere, un broker, riesce a colpire l’interesse della dama, la quale sceglie di iniziare questa conoscenza. La sua decisione porta, però, a un’accesa discussione in studio. Gianni Sperti oggi accusa Barbara di essere interessata al cavaliere solo per il suo lavoro. La donna appare immediatamente infastidita e una sua insinuazione causa un scontro davvero inaspettato.

Scendendo nel dettaglio, la De Santi afferma: “Non mi faccio mantenere come qualcun altro qui dentro”. Gianni si sente subito toccato da queste parole, convinto che si tratti di un chiaro riferimento ad alcune dichiarazioni fatte da Paola Barale sul loro matrimonio. Sperti si scaglia contro la dama, che intanto nega il tutto. Infatti, Barbara inizialmente dichiara che queste non erano le sue intenzioni, ma l’opinionista confessa di avere delle prove. In studio presenta alcuni screenshot, che riprendono quanto avrebbe scritto la De Santi sotto un post su Instagram. A questo punto, Barbara viene smascherata e non riesce a trattenere le lacrime. Il pubblico di Canale 5 vedrà la dama piangere e chiedere scusa, in quanto pensava di aver risposto in una chat privata e non pubblicamente su Instagram.

Uomini e Donne oggi, Trono Over: duro momento per Barbara, Armando interessato a Valentina

Un duro momento quello che deve affrontare Barbara oggi in studio. Le sue parole scatenano un vero e proprio scontro con Sperti, tanto che non riesce a trattenere le lacrime. Intanto, Armando Incarnato si mostra particolarmente interessato alla nuova dama Valentina. Gianni non perde tempo a prendere in giro il cavaliere napoletano. Quest’ultimo decide, pertanto, di chiudere la frequentazione con la dama che stava conoscendo.