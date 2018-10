Uomini e Donne oggi: rottura definitiva tra David e Valentina, scontri in studio

Uomini e Donne oggi: Valentina chiude definitivamente con David, scontri in studio

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne andrà in onda la seconda parte del Trono Over. Al centro dello studio, Maria De Filippi fa sedere Salvatore, Nino e Cinzia. Quest’ultima rivela che non se la sente di continuare la conoscenza con il primo, in quanto da parte sua non è scattato nulla. Intanto, però, con Nino vorrebbe proseguire con questa frequentazione poiché le trasmette serenità. I due poi ballano insieme. Subito dopo si passa alla situazione di Valentina e David. Viene mostrato un filmato riguardante la dama, che si sfoga con il cavaliere piangendo. In studio, i due si siedono uno di fronte all’altra. Lei rivela che ora sta bene, che finalmente ha aperto gli occhi. Da una settimana non si sentono e ora Valentina ammette di non soffrire più. A questo punto, Maria fa notare che la dama non guarda neppure in faccia David. La donna confessa di non avere alcuna voglia neanche di parlarci, dopo quanto accaduto la scorsa puntata. Il cavaliere sembra non scomporsi più di tanto e ammette di non aver voluto darle delle false speranze.

Tra i due si intromette anche questa volta Barbara, la quale attacca Valentina. Quest’ultima viene subito difesa da Nino. Subito dopo, interviene Gianbattista e difende a sua volta la De Santis. Alla discussione si unisce anche Gemma. Dopo questo acceso scontro, in studio entra Monica che rivela di essere uscita con David, con cui si è trovata molto bene. Tra loro è scattato anche più di un bacio. Al centro dello studio, poi si siedono Luciano e Pasquina. Tra loro procede tutto molto bene e sono tanto felici di poter continuare la loro frequentazione. Si apre la questione Raffaele e Angela. La dama rivela di essere rimasta male, in quanto la scorsa puntata il cavaliere aveva dato ragione a Gianni. Dopo una discussione, raccontano di aver chiarito e la prossima settimana lei andrà da lui per vedere la sua casa.

Uomini e Donne oggi: David e Valentina, tra loro non c’è più nulla

Grandi protagonisti della puntata sono sicuramente David e Valentina, che ancora una volta accendono gli animi in studio. Infatti, proprio attraverso questa coppia che già si è separata prima ancora di unirsi si apre uno scontro in studio. Ormai la Autiero sembra essere riuscita a ritrovare la serenità e a staccarsi definitivamente da David.