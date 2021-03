Uomini e Donne oggi: Gemma ‘diventa’ Charlize Theron, Cataldo va via

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne oggi, martedì 16 marzo 2021. Dopo la puntata di ieri, questo pomeriggio dovrebbe andare in onda la prima parte della registrazione avvenuta lo scorso 3 marzo. Le anticipazioni segnalano che Maria De Filippi inizia con la sfilata delle donne, con il tema Scacco al re: sedotto e conquistato. La prima a salire sulla passerella è Gemma Galgani, la quale sorprende ancora tutti interpretando Charlize Theron nella pubblicità del profumo J’adore Dior. Pertanto, il pubblico di Canale 5 vedrà la dama torinese uscire da una vasca piena di palloncini dorati. Non mancano le critiche – ovviamente – da parte di Tina Cipollari. Dopo di che, sfila quasi tutto il parterre delle donne.

A vincere la sfilata è Sabina, che sale sulla passerella vestita da segretaria. La dama si lascia andare con uno spogliarello e tutti i cavalieri sembrano apprezzare. Anche Tina approva la sua sfilata. Arrivano, però, critiche da Gianni Sperti, il quale crede che sia troppo volgare. Subito dopo la sfilata, Maria dovrebbe dare spazio a Gemma che si siede al centro dello studio con Cataldo. I due raccontano di essere usciti insieme la sera precedente. Ma la dama torinese fa sapere che tra loro c’è stato imbarazzo. Per tale motivo, decide oggi di chiudere questa conoscenza.

Il cavaliere, invece, afferma di essersi trovato bene insieme alla Galgani. Non solo, si dichiara anche disposto a lasciare il programma insieme alla dama di Torino. A questo punto, interviene Maurizio il poeta, che dà le colpe a Gemma di questo suo imbarazzo. Si accende, così, una piccola discussione. Nel frattempo, Cataldo chiede di poter continuare la sua esperienza nel programma. Gianni, però, lo attacca, convinto che abbia scelto di corteggiare Gemma per ottenere visibilità.

Dopo questa accusa, Cataldo si dice disposto a rimanere nel caso in cui la Galgani cambiasse idea. La dama sa già che non ci saranno dei ripensamenti e così il cavaliere si ritrova costretto a lasciare lo studio. Ancora una volta, Gemma non può far altro che chiudere la conoscenza e continuare il suo percorso da sola.