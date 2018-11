Uomini e Donne oggi: volano bicchiere d’acqua al Trono Over

Oggi Uomini e Donne: Tina e Gemma continuano a discutere, Luisa tira un bicchiere a Sebastiano

Nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne questo pomeriggio sempre su Canale 5. Dopo aver parlato di Armando, Ursula e Noemi, il cavaliere ha chiesto di ballare con l’ex fiamma di Sossio Aruta. Mentre tutti i protagonisti della trasmissione sono intenti a ballare, dietro le quinte si accenda una nuova lite tra Gemma e Tina. Le due non sembrano calmarsi e continuano a discutere su ogni minimo particolare. Durante la discussione interviene anche Angela. Di fronte all’intervento della signora, Gianni non riesce a fare a meno di intervenire e ricordare che lei è l’ultima persona che può permettersi di parlare perché convinto che sia solo interessata ai soldi degli uomini che arrivano in studio per conoscerla.

È il momento di Alessio. Il cavaliere sta conoscendo Luisa e Barbara. Con la prima c’è stata una piccola lite durante l’ultima registrazione e nel corso della settimana si sono sentiti e hanno chiarito. Nonostante ciò, l’uomo ha iniziato a conoscere anche la De Santi e dopo la puntata hanno deciso di uscire insieme. Nel frattempo, Luisa si è sentita anche con Andrea. Quest’ultimo rivela però di volersi tirare indietro perché non ha alcuna intenzione di essere la ruota di scorta della dama. Luisa torna poi a litigare anche con Sebastiano. I due tornano sul bacio che l’uomo ha negato di aver dato alla donna. Lei esce e va dietro le quinte per bere. Quando rientra in studio, la dama lancia un bicchiere d’acqua addosso a Sebastiano e in studio scoppia il caos.

Uomini e Donne Trono Over: Sossio e Armando litigano per Ursula

Al ballo successivo, Sossio invita Noemi a ballare. I due ballano e dopo arriva la lite con Armando. I due uomini se ne dicono di ogni. In ogni caso, l’intenzione di Aruta era solo quella di fare un dispetto alla sua ex fidanzata, Ursula.