Uomini e Donne oggi: Anna sotto accusa, Ida in lacrime

Oggi Uomini e Donne: Anna delusa e sotto accusa, Ida e Riccardo show

Ancora in onda il Trono Over di Uomini e Donne. La puntata riprende da Riccardo ed Ida. Lei ha iniziato a sentirsi telefonicamente con Armando ed Ivan. In ogni caso, entrambi hanno capito che la dama del parterre femminile non è ancora pronta a nuove conoscenze. Guarnieri si è visto per pura casualità con Valentina e i due sono stati a parlare in mezzo alla strada per ore ed ore. Nonostante ciò, tra loro le cose non sono ancora andate in porto e sono rimaste in una situazione di totale stallo.

Riccardo commenta poi le nuove frequentazioni della Platano e questo fa sì che la donna finisca in lacrime. Tutti attaccano i cavalieri, chiedendogli il motivo per cui continui ad intromettersi nella vita della dama anche ora che la loro storia è finita. Arriva al centro dello studio Anna. La Tedesco si è sentita con un nuovo uomo, ma le cose non sono andate come sperato. La donna racconta di avergli mandato alcuni messaggio nel giorno del suo compleanno e di non aver ricevuto alcuna risposta. Il cavaliere è poi sparito e solo oggi si scopre la verità.

Uomini e Donne oggi: una grande delusione per Anna Tedesco

Anna Tedesco alla fine scopre che il cavaliere che stava conoscendo è uscito con un altra signora del parterre, motivo per cui è sparito con lei. Intanto, Gianni torna ad essere sospettoso nei confronti della della dama. L’opinionista sa che Anna si è vista con Giorgio Manetti e la sua nuova fidanzata nel corso della settimana e questa cosa non fa affatto piacere a Sperti. In ogni caso, la diretta interessata continua a conferma la versione della loro semplice e ingenua amicizia.