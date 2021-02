Uomini e Donne oggi: nuova lite, Sophie inizia ad avere una preferenza

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne oggi nel primo pomeriggio di Canale 5. Lunedì 8 febbraio 2021 va in onda la terza parte della registrazione avvenuta lo scorso 26 gennaio. Scendendo nel dettaglio, il pubblico dovrebbe ritrovare al centro dello studio Nicole e Carlo. I due raccontano di aver discusso per via della lontananza, in quanto lui lavora a Miami. Devono capire se in futuro riusciranno a gestire la cosa. Interviene, durante questo confronto, Armando Incarnato. Quest’ultimo non riesce a comprendere come sia possibile che la dama, dopo essersi scambiata delle affettuosità con lui, dichiari di provare qualcosa di forte per Carlo. Non solo, fa anche sapere che Nicole gli ha inviato un messaggio, attraverso il quale gli avrebbe spiegato che non poteva più frequentarlo perché ‘è un personaggio’.

La dama tenta di fare delle precisazioni al riguardo. Maria De Filippi decide di leggere pubblicamente un messaggio che la donna ha inviato quella stessa mattina alla redazione, con cui ha confermato di preferire Carlo. Inoltre, ha confessato che non è entrata nel dettaglio sul suo rapporto con Armando per non ferire Carlo. Riconosce che prova comunque un’attrazione fisica nei confronti del cavaliere napoletano, ma da parte sua non c’è niente di più. Di fronte a questa situazione, Incarnato decide chiaramente di salutarla. Infine, la puntata dovrebbe andare avanti con Sophie Codegoni.

Matteo Ranieri entra in studio e la giovane tronista gli fa notare che è bello. Il corteggiatore le fa sapere di essersi vestito da meccanico, poiché il giorno prima gli è esplosa la macchina in autostrada. Sophie ci tiene, intanto, a scusarsi per quanto accaduto durante la registrazione precedente, quando l’ha lasciato solo in studio per andare a chiarire con Giorgio. Viene mandato in onda, dunque, il chiarimento che i due hanno avuto la scorsa settimana. Gli sguardi e le parole della Codegoni pare facciano notare il forte interesse che nutre nei confronti di Giorgio. Sembra che stia iniziando ad avere una preferenza tra i due.

La tronista oggi ammette che, sebbene per lei siano quasi sullo stesso piano, durante la settimana – non ha fatto esterne con nessuno dei due – ha pensato più a uno che all’altro. Inoltre, i baci che si è scambiata con loro sono stati diversi.