Uomini e Donne oggi: la scelta di Gemma che spiazza e la lite tra dame

Oggi Uomini e Donne, Trono Over: Gemma torna con Rocco ma fa una scelta inaspettata

Oggi va in onda la prima puntata di Uomini e Donne del 2019. Maria De Filippi riapre i battenti dopo la pausa natalizia con i protagonisti del Trono Over. Come di consueto, si parte con Gemma. La dama del parterre femminile ha deciso di chiudere con Paolo e riaccogliere tra le sue braccia Rocco. Va in onda in studio un rvm dello sfogo post-puntata della signora. La Galgani ha deciso di fare un confessionale un po’ particolare e Tina ha richiesto alla redazione di poter prendere parte a tale sfogo. Quando la Cipollari arriva dalla sua nota ‘nemica’, con una bottiglietta d’acqua le bagna tutto il vestito. Successivamente, la donna di Torino entra e parla delle sue emozioni.

Gemma dichiara di essere rimasta delusa dalle parole che Paolo ha usato nei suo confronti in un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne. Successivamente, passa a parlare di Rocco. I due si sono visti e hanno trascorso una piacevolissima giornata da lei. Nonostante ciò, la Galgani ha preferito non concedersi immediatamente. Una volta arrivati sotto casa della dama, Gemma e Fredella si sono lasciati andare a due baci passionali, poi lei lo ha salutato. Oggi, il cavaliere racconta che era convinto di passare la notte insieme a lei e per questo aveva portato con sé anche lo spazzolino per i denti. Vengono chiamati al centro dello studio Alessio e Laura.

Uomini e Donne: lite tra dame del parterre a causa di Alessio

Alessio sta conoscendo Laura, una delle nuovissime dame del parterre femminile del Trono Over. I due raccontano di come stanno andando le cose e alla fine scoppia il caos. Luisa e Barbara intervengono durante il confronto e finiscono per discutere animatamente con la donna, insultando anche il cavaliere. Luisa è convinta che Alessio stia solo giocando e usando le donne.