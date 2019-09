Uomini e Donne oggi: una coppia se ne va, delusione per Gemma

Uomini e Donne oggi: la segnalazione di Anna Tedesco delude non poco Gemma Galgani

Oggi a Uomini e Donne va in onda una nuova puntata del Trono Over. Non mancano ovviamente i colpi di scena nello studio della nota trasmissione e in particolare vedremo una coppia fidanzarsi. Stiamo parlando di Raimondo e Loredana, che hanno deciso di lasciare il programma insieme. E mentre una coppia si forma e lascia la trasmissione, qualcun altro resta fortemente deluso dai suoi corteggiatori. Subito dopo la puntata continua proprio con Gemma, che è uscita con JeanPierre, Gianfranco e Franco. Viene mostrato il filmato dell’esterna con quest’ultimo. La dama, vedendo freddo il cavaliere durante la loro uscita, decide di chiudere la conoscenza. Avviene una discussione tra JeanPierre e Anna, che riguarda proprio la Galgani. La donna accusa il cavaliere di averle detto, durante un ballo, di non essere interessato a Gemma. L’uomo, però, nega e la dama torinese resta comunque male, tanto che sembra non riuscire a trattenere le lacrime.

Non mancano ovviamente i battibecchi tra Tina Cipollari e Gemma. Come sempre, l’opinionista accusa e critica la dama torinese in studio. Non solo, questa volta si dice anche convinta del fatto che la Galgani attiri a sé corteggiatori falsi. Ciò accade dopo la segnalazione fatta da Anna, che spiazza non poco Gemma. Ma Tina ammette di trovare la cosa abbastanza normale, in quanto certa che ormai gli uomini arrivino in trasmissione per conoscere la Galgani al fine di attirare l’attenzione del pubblico. L’opinionista è sicura che i corteggiatori di Gemma siano interessati alla visibilità. Così, Tina torna nuovamente a criticare la dama di Torino, accusandola di essere “l’unica allocca che cerca rogna”.

Oggi a Uomini e Donne: nuove discussioni per Gemma Galgani

Tra varie critiche e discussioni, Gemma si ritrova anche a litigare con Barbara. Quest’ultima interviene, come solitamente fa, per punzecchiare la dama torinese, che al centro dello studio appare delusa dalla segnalazione fatta da Anna su JeanPierre. Sembra proprio che anche questa stagione per la Galgani sarà abbastanza difficile, ma questo non ferma la sua voglia di trovare l’uomo della sua vita.