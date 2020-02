Uomini e Donne oggi: primi scontri per Daniele, Cecilia se ne va

Uomini e Donne oggi, Trono Classico: prime discussioni per Daniele Dal Moro, Cecilia Zagarrigo lascia lo studio

Oggi va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, che vede protagonista il Trono Classico. I telespettatori vedranno, inizialmente, un battibecco tra Tina e Gianni. In particolare, la Cipollari si lamenta del fatto che i tronisti non salutano più come una volta. Si inizia poi con il percorso di Daniele Dal Moro, che è uscito con Ginevra. Quest’ultima sta conoscendo anche Carlo Pietropoli. In studio, Lorenzo Riccardi nota come la ragazza si sia trovata più a suo agio con Daniele, il quale non ha cercato subito il contatto fisico, a differenza di Carlo. Dal Moro è uscito anche con Caterina, con cui non manca una piccola discussione riguardante i loro rispettivi caratteri. L’ex concorrente del Grande Fratello ha iniziato a conoscere anche Giulia, con cui durante l’esterna si è aperto tantissimo. Ma c’è un gesto che non passa inosservato: di fronte al racconto di Daniele, la corteggiatrice gli prende la mano, ma lui l’ha immediatamente tolta. Questo dettaglio causa caos in studio, in quanto c’è chi appoggia Dal Moro, il quale considera questo gesto ancora troppo intimo, e chi invece gli dà torto.

Ovviamente questa situazione genera una discussione tra Daniele e Giulia, la quale decide di alzarsi e lasciare lo studio, in quanto troppo delusa. Si passa poi a Carlo, che è uscito con Marianna e non con Cecilia. Dopo la fine della scorsa puntata, il tronista ha raggiunto la Zagarrigo in camerino, dopo che un autore gli ha fatto capire che si era messa a piangere. Non appena è arrivato sul posto, Pietropoli ha visto la reazione della corteggiatrice finta e teatrale. Ed è proprio questo il motivo per cui non l’ha portata in esterna. Pertanto, avviene una discussione oggi in studio, in quanto lei non riesce a capire come sia possibile che lui abbia cambiato opinione su di lei dopo tutto quello che gli ha dimostrato. Lorenzo e Gianni fanno notare che, dopo ciò, Cecilia avrebbe dovuto lasciare subito lo studio. La corteggiatrice, incalzata dagli altri, lascia la sua sedia e saluta Maria. Carlo, però, non sembra minimamente toccato dalla situazione.

Oggi Uomini e Donne, il percorso di Sara: la tronista divisa tra Giuseppe e Sonny

La puntata del Trono Classico di oggi prosegue con il percorso di Sara, che continua con Giuseppe e Sonny. Con il primo ha avuto una piccola discussione in camerino dopo la scorsa puntata, mentre l’ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche si è lasciato andare raccontando il suo passato durante la loro esterna. La tronista ha anche iniziato a conoscere Gaetano.