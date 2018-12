Uomini e Donne oggi: Gemma torna da Rocco e accusa Tina

Oggi Uomini e Donne: Gemma Galgani manda via Paolo e ripensa a Rocco, le accuse a Tina

Questo Lunedì va in onda una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Si parte come sempre da un filmato di Gemma. La storica dama del programma di Maria De Filippi si sfoga con la redazione. La donna è convinta che se Paolo non ho rivelato i suoi sentimenti durante la scorsa puntata è solo colpa di Tina. Per la Galgani, l’opinionista continua a intimorire i suoi corteggiatori e questo fa sì che le sue frequentazioni non arrivino mai al lieto fine. Oggi, la signora di Torino fa però un’importantissima rivelazione. L’ex fiamma di Giorgio Manetti rivela di non provare alcuna attrazione fisica nei confronti di Paolo.

Di fronte a tale dichiarazione, alcune dame del parterre femminile attaccano la donna. Secondo Barbara e Valentina non si può baciare un uomo, nello stesso modo in cui lo ha fatto Gemma, quando non si prova alcuna attrazione fisica. Successivamente, si torna a parlare di Rocco. La dama di Torino svela di pensare ancora a lui e di esserne fortemente attratta. Alla fine della discussione, Paolo va via perché si rende conto di non piacere alla Galgani. Arrivano poi al centro dello studio Barbara, Alessio e Andrea. Alessio racconta di essersi baciato a stampo sia con la De Santi che con Valentina. Le due reagiscono malissimo. Entrambe le dame negano categoricamente di aver dato dei baci al cavaliere e in studio scoppia il caos.

Uomini e Donne: Barbara e Valentia contro Alessio

Barbara e Valentina dicono che non è vero quello che Alessio ha raccontato su dei loro presunti baci a stampo. In studio scoppia la lite e Gianni Sperti dichiara di credere all’uomo anziché alla De Santi. La discussione va avanti a lungo.