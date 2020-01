Uomini e Donne oggi: arriva Daniele Dal Moro, Sonny costretto a scusarsi

Uomini e Donne oggi, arriva il nuovo tronista Daniele Dal Moro: Maria lo mette subito a suo agio

Oggi va in onda una nuova puntata del Trono Classico a Uomini e Donne, che inizia proprio con la presentazione del nuovo tronista, Daniele Dal Moro. Ricordiamo che quest’ultimo non è un volto sconosciuto al pubblico di Canale 5. Infatti, l’abbiamo visto prendere parte alla passata edizione del Grande Fratello, dove sembrava essere nata una storia d’amore tra lui e la vincitrice Martina Nasoni. Tra loro non è andata e ora Maria De Filippi ha scelto di dargli questa grande opportunità, facendolo sedere sull’ambito Trono. Oggi la puntata inizia proprio con il suo video di presentazione. Viene poi presentato al pubblico presente in studio e poi, Maria, al fine di farlo ambientare decide di far scendere alcune corteggiatrici. In tante si aspettavano di vederlo come nuovo tronista, in quanto c’era già qualche voce in giro sul web.

A Tina Cipollari piace Daniele Dal Moro. Dunque, l’opinionista approva la decisione della redazione di far sedere sulla sedia rossa l’ex gieffino, che già apprezzava nella Casa più spiata d’Italia. Tutti sanno che viene da un percorso televisivo e lui stesso ammette di avere avuto una conoscenza con la Nasoni. In studio sono presenti anche Sara e Carlo. La puntata continua proprio con la prima, che è uscita con Sonny. L’esterna con il corteggiatore non è andata nel migliore dei modi e il suo modo di fare non viene per nulla apprezzato dai presenti in studio. In particolare, il pubblico gli urla contro ‘buu’, portandolo al punto di scusarsi pubblicamente per il suo comportamento.

Oggi Uomini e Donne, il Trono di Sara: Sonny vs Giuseppe, intanto arriva Gaetano

Mentre l’esterna con Sonny non è andata nel migliore dei modi, quella con Giuseppe è andata abbastanza bene. I due, ad un certo punto, hanno anche spento le telecamere, ma viene comunque mandato in onda ciò che è accaduto tra loro. Mentre la tronista appare a disagio, il corteggiatore è sembrato molto a suo agio. Un altro ragazzo è riuscito ad attirare l’attenzione di Sara, ovvero Gaetano, conosciuto su Witty.