Uomini e Donne oggi: caos in studio, segnalazioni e nuovi scontri

Oggi Uomini e Donne: segnalazioni su Valentina per Luigi, discussione con Irene

Grandissima sorpresa per i fan di Uomini e Donne. Oggi la redazione ha deciso di mandare in onda il Trono Classico anziché l’Over. Senza dubbio è una scelta che dipende dal fatto che Venerdì sera dovrà essere trasmessa la speciale scelta di Luigi e Ivan. Ed è proprio di questi due che si parlerà nel corso di questo pomeriggio. Partiamo dal siciliano. Dopo l’ultima registrazione, lui è andata da Valentina. Il tronista era molto arrabbiato con lei perché in studio sembra sia lui a vestire i panni del corteggiatore e lamenta il fatto che la ragazza non voglia ancora baciarlo. Valentina spiega le sue motivazioni e poi rivela di essere davvero interessata e di volere semplicemente del tempo. Alla fine fanno pace e si danno appuntamento per una loro successiva esterna.

Luigi raggiunge anche Irene. La ragazza è molto arrabbiata e i due discutono animatamente. Il siciliano cerca di farla ragionare di avere un confronto. La Capuano lo manda a quel paese e gli auguro di ricevere le corna nel caso in cui sceglierà la rivale, ovvero Valentina. La giovane donna va via e il tronista annuncia che non ha intenzione di andarla a riprendere. Una volta tornati in studio, i due continuano a litigare. In esterna si è parlato anche di un presunto fidanzamento dell’altra corteggiatrice. È qui che Maria De Filippi decide di mandare in onda la seconda esterna tra Mastroianni e la sua tanto discussa corteggiatrice.

Uomini e Donne: segnalazione per Luigi su Valentina

Luigi si rifiuta di fare la seconda esterna con Valentina a causa della segnalazione arrivata sul suo conto. Nonostante ciò, lei insiste proprio per chiarire la sua posizione nei confronti di questo ragazzo con cui è stata vista. Lei porta con sé il suo presunto fidanzato e si scopre essere semplicemente un amico. Tra loro c’era stato solo un mezzo flirt diversi mesi fa, ma poi hanno deciso di interrompere tutto e restare in buonissimi rapporti.