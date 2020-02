Uomini e Donne oggi: scontri in studio per Sara, Sonny furioso

Uomini e Donne oggi, prosegue la puntata del Trono Classico: dopo la discussione di Carlo e Marianna, Sara Shaimi affronta Sonny

La settimana inizia con una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Il pubblico di Canale 5 continuerà, dunque, ad assistere alle ultime vicende di tronisti e corteggiatori. C’è stata grande attesa per il ritorno in tv del Trono Classico, dopo qualche giorno di assenza. In particolare, i telespettatori non vedevano l’ora di vedere Giovanna Abate salire sul trono. È iniziato un nuovo percorso per l’ex corteggiatrice, che dalla sua passata esperienza non ha avuto il lieto fine che sperava. La puntata, andata in onda la scorsa settimana, prosegue oggi con il trono di Carlo Pietropoli. Continuano le discussioni in studio per il tronista, il quale è andato a riprendere a Milano Cecilia Zagarrigo. Questa sua decisione ha ovviamente portato Marianna ad avere un duro sfogo all’interno dello studio. La corteggiatrice avverte Carlo, in quanto le sue scelte potrebbero portarlo a perderla.

La puntata prosegue con il percorso di Sara Shaimi. Quest’ultima ha portata in esterna Matteo, con cui ha trascorso una bella esterna al mare. Con Gaetano la situazione è, invece, più complicata. Infatti, la tronista ha lasciato l’esterna in anticipo, in quanto lo vede troppo strutturato e teatrale. La ragazza ammette di avere qualche dubbio sul corteggiatore, tanto che sta iniziando a pensare che stia recitando un copione. Stesso discorso vale per Sonny, che però non è stato portato in esterna. Si accendono delle discussioni in studio per il corteggiatore, il quale è abbastanza arrabbiato per la situazione che si è ritrovato di fronte in quest’ultima settimana.

Oggi Uomini e Donne Trono Classico: la conoscenza tra Sara e Giuseppe prosegue

Sara manda avanti il suo percorso all’interno del programma e non mancano per lei delle discussioni con Sonny. Intanto, la tronista ha portato in esterna Giuseppe. Con lui la situazione sembra essere, invece, migliorata. L’incontro tra i due appare abbastanza sereno. In particolare, il corteggiatore si è detto pronto a fare un passo avanti verso la tronista, ma vuole che dall’altra parte avvenga la stessa cosa.