Uomini e Donne oggi non va in onda: ecco quando torna il programma

Oggi Uomini e Donne: il 24 Dicembre non va in onda, ecco quando tornano in TV Trono Classico e Trono Over

Oggi, Lunedì 24 Dicembre 2018, dovremo fare a meno del consueto appuntamento delle 14.45 con Uomini e Donne. Come ogni anno, la redazione di Maria De Filippi e la stessa padrona di casa sono in pausa per le vacanze di Natale. Per diversi giorni non andranno in onda né il Trono Classico né il Trono Over. I telespettatori della storica trasmissione di Canale 5 restano perciò in attesa della nuova messa in onda della loro trasmissione preferita. Tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri si godono a pieno e in famiglia le feste natalizie e si preparano a tornare sul piccolo schermo nel 2019. Come sempre, la moglie di Maurizio Costanzo e tutto il suo staff rientreranno a lavoro dopo l’Epifania. La prima pintata del nuovo anno è infatti attesa per Lunedi 7 Gennaio 2019.

Nel nuovo anno si ritorneranno a seguire le storie d’amore, le liti e tutto ciò che gira attorno al parterre maschile e femminile del Trono Senior. Per quanto riguarda i giovani, invece, dobbiamo prepararci alla scelta di Luigi, Lorenzo e Teresa. Entro la fine del mese di Febbraio, i tre dovrebbero uscire dal programma insieme al possibile compagno della loro vita. Al momento, sembrano essere ancora in alto male. Riccardi continua a conoscere solo Claudia e Giulia. Mastroianni prosegue la conoscenza con Irene, Giorgia e Sonia. La Langella pare invece decisa decisa a continuare a conoscere soprattutto Antonio, anche se non è da fare passare inosservato Kevin.

Uomini e Donne: tutte le sorprese del nuovo anno

Ovviamente, si attendono con grande ansia anche le scelte di Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez. I due ultimi arrivati sceglieranno in prima serata durante una festa tra amici e parenti organizzata niente poco di meno che dalla stellare Valeria Marini. Insomma, l’inizio del nuovo anno riserverà grandissime sorprese ai fan di Uomini e Donne.