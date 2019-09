Uomini e Donne oggi: Maria senza parole e gradito ritorno da Temptation

Oggi Uomini e Donne, Trono Classico: il ritorno di Javier e Maria De Filippi senza parole

Oggi, Lunedì 23 Settembre 2019, su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Si parte con Giulia. La tronista ha incontrato in casetta cinque dei suoi corteggiatori, in modo tale da conoscerli un po’ di più e scegliere poi con quale fare l’esterna. La redazione lascia le telecamere accese anche dopo l’incontro e la ragazza ascolta quello che hanno da dire sul suo conto. Tra tutti, emerge Francesco. Il giovane fa capire di essere molto attratto dal trono. In studio la tronista decide di eliminarlo, ma Sara vuole tenerlo e conoscerlo. Di fronte al gesto di quest’ultima, Maria De Filippi resta un po’ senza parole perché non comprende come sia possibile.

Per Giulia c’è una sorpresa. Javier, ex tentatore dell’ultima edizione di Temptation Island, è rimasto piacevolmente colpito dal di suo videopresentazione della ragazza e per questo ha chiesto di poter restare in trasmissione per corteggiarla. I due escono in esterna e lui si apre molto, tant’è che inizia a parlare della sua vita privata e in particolar modo della sua famiglia. Francesco interviene e rivela di vederlo molto costruito e falso. Dopo aver parlato delle due ragazze, si passa agli uomini. Sia Alessandro che Giulio sono usciti con Sara.

Uomini e Donne: Alessandro elimina Sara, Giulio la tiene

Alessandro ha portato fuori Sara e l’esterna non è andata benissimo. Per il tronista lei è molto aggressiva nei modi e non gli è piaciuta poi così tanto. Lui è molto introverso, mentre lei più spigliata. Proprio a causa di questi piccoli particolari viene eliminata, anche se Giulio la tiene. Con Raselli l’esterna va alla grande. I due si vede che entrano subito in sintonia e si piacciono. In studio la ragazza viene attaccata da diverse persone, compresa la tronista.