Uomini e Donne oggi non va in onda: quando torna e ultime news

Oggi Uomini e Donne non va in onda: tutti i dettagli

Oggi, Lunedì 22 Aprile 2019, Uomini e Donne non va in onda. La trasmissione di Maria De Filippi torna in onda domani, Martedì 23 Aprile. A causa delle feste pasquali, la trasmissione di Canale 5 ha subito una piccola pausa. In ogni caso, niente paura. I protagonisti del Trono Over e del Trono Classico torneranno ad allietare i nostri pomeriggi subito dopo Pasquetta. Non è ancora chiaro cosa andrà in onda domani, anche se quasi sicuramente ci sarà il Trono Senior con dame e cavalieri. Il pubblico, con il passare del tempo, sta apprezzando sempre di più le vicende dei due parterre, anche se stanno riacquistando punti anche i più giovani.

Giulia Cavaglia, Angela Nasti e Andrea Zelletta si stanno facendo conoscere a tutto tondo dal pubblico di Canale 5 e a quanto pare stanno attirando davvero tanta attenzione. Tutti e tre sono abbastanza vicini alla scelta. Quello che però ci si sta avvicinando di più è Andrea. Il giovane di Taranto ne sta combinando di tutti i colori e le sue corteggiatrici non riesco a stare calme. In ogni caso, il tronista non ha intenzione di darsi limiti. La Nasti e la Cavaglia sono invece un po’ più indietro e non è ancora emersa la loro preferenza nei riguardi dei loro corteggiatori. A coinvolgere il pubblico sono soprattutto le burrascose liti tra le due ragazze. Sembrerebbe proprio che Angela e Giulia non trovino un punto di incontro.