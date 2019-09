Uomini e Donne oggi: due gravidanze, tante liti e vecchi ritorni

Oggi Uomini e Donne, Trono Over: tanti ospiti e nuove liti in studio

Riparte ufficialmente la nuova stagione televisiva di Uomini e Donne. Oggi, Lunedì 16 Settembre 2019, va in onda la prima puntata del Trono Over. Come sempre sono tante le sorprese in studio, così come sono svariate le liti tra i protagonisti della trasmissione. Questo pomeriggio saranno presenti alcuni speciali ospiti. Sossio e Ursbula sono tornati da Maria De Filippi più felici che mai e la gravidanza di lei prosegue a meraviglia. La coppia annuncia infatti di non vedere l’ora di poter tenere tra le braccia la propria bambina. Ovviamente non potevano mancare due delle colonne portanti dell’ultima edizione di Temptation Island.

In studio entrano anche David e Cristina. I due hanno fatto parte del cast del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Dopo il falò di confronto, la coppia si è lasciata e sono entrambi tornati a casa da single. Dopo la trasmissione non c’è stato alcun tipo di riavvicinamento. Oggi, in studio se ne dicono di tutti i colori e insieme a loro arriva anche il tentatore Sammy. La discussione tra i due ex fidanzati va avanti a lungo, finché la padrona di casa non decide di stopparli e passare oltre. Al centro dello studio, nel corso di questa primissima puntata del Trono Senior si siedono anche Stefano e Noel.

Uomini e Donne: Pamela contro Stefano e Noel, Jara e Nicola presto genitori

Pamela diventa una furia nel momento esatto in cui si inizia a parlare di Stefano e Noel. A quanto pare, la dama non ha ancora digerito la fine della sua frequentazione con il cavaliere del parterre maschile. Nella discussione tra i tre, si intromette anche Armando. L’uomo fa vedere a Tina Cipollari delle foto che ritraggono Noel. In ogni caso, ad oggi, si è chiusa anche la relazione tra loro due. Si passa poi ad un meraviglioso annuncio. Jara e Nicola aspettato un maschietto. La coppia si è conosciuta e fidanzata proprio all’interno della trasmissione e ora, è il papà di lei ad aver deciso di far parte del cast di Uomini e Donne, nella speranza che porti fortuna come è accaduto con sua figlia.