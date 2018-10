Uomini e Donne oggi: un bacio in studio e l’importante gesto di Rocco

Uomini e Donne oggi: Gemma e Rocco sempre più vicini, ma arrivano otto signore per il cavaliere

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi andrà in onda il Trono Over. In studio, Tina Cipollari fa mettere mummie dappartutto tra il pubblico. Entra subito, come sempre, Gemma. Inizialmente viene mostrato un filmato riguardante la dama e Rocco. I due discutono, poiché lei non avrebbe dato la giusta importanta all’anello da lui regalatole. La Galgani, però, replica affermando di non aver bisogno di regali, bensì di sentimenti. Tutto questo accade mentre lei lo rincorre fuori dallo studio. Subito dopo questo filmato, ecco che entra Gemma. La dama rivela che con Rocco ha trascorso una settimana molto bella. Poco dopo arriva anche il cavaliere, il quale la bacia sulla bocca. Con questo gesto così importante, l’uomo conferma che tra loro sta procedendo tutto per il meglio. Ma ecco che Maria De Filippi fa un annuncio al cavaliere che potrebbe rovinare l’attuale rapporto. Infatti, la conduttrice dichiara che in settimana Gemma ha chiesto alla redazione il motivo per cui non avesse ancora ricevuto il numero di Maurizio.

Fanno vedere poi un video messaggio di Maurizio, il quale rivela che vedendola in trasmissione non gli ha trasmesso nulla. Dopo di che, Maria chiede di aggiungere in studio ben otto sedute vicino a Gemma. Una cosa abbastanza particolare, ma la Galgani si ritrova di fronte ad altre dame interessate a Rocco. Addirittura, la conduttrice annuncia che la redazione ha ricevuto 80 chiamate da donne che lo vorrebbero frequentare. Rocco decide di farle entrare. Le signore entrano e si presentano. Ed ecco che Gemma fa subito notare la sua disapprovazione al riguardo. Secondo il cavaliere, la Galgani ci tiene molto a lui, sebbene non lo voglia dare a vedere.

Uomini e Donne oggi: Rocco fa un importante gesto per Gemma

Rocco vorrebbe una semplice conferma da parte di Gemma e sarebbe disposto a mandare a casa le otto signore che sono giunte in trasmissione per conoscerlo. Dopo un po’ di insistenza da parte del cavaliere, la Galgani ammette di tenerci molto a questa conoscenza. Così, Rocco decide di non frequentare nessuna delle donne arrivate in studio proprio per lui. Infatti, l’uomo conferma di essere arrivato nel programma con lo scopo di corteggiare Gemma.