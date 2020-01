Uomini e Donne oggi: Gemma volta pagina, nuova segnalazione

Uomini e Donne oggi: Gemma Galgani volta pagina con Marcello

Oggi a Uomini e Donne assisteremo a grandi colpi di scena, con una nuova puntata del Trono Over. Gran parte della registrazione, avvenuta lo scorso 3 gennaio, è stata dedicata ad Armando Incarnato. Ebbene vedremo il cavaliere napoletano cercare di difendersi dalle accuse di Gianni Sperti. Come già sappiamo bene, l’opinionista non ha un’idea positiva dell’uomo, in quanto è convinto che fuori dal programma sia fidanzato. Ma oggi la puntata sarà incentrata su Gemma Galgani, che volta pagina dopo la fine della sua conoscenza con Juan Luis. Quest’ultimo, vi anticipiamo, non è presente in studio. La dama torinese subisce un duro colpo quando scopre che anche Anna Tedesco ha iniziato a sentire Marcello, con cui lei ha avviato una frequentazione. Non appena scopre che il cavaliere ha scelto di sentire anche la dama barese, Gemma decide di chiudere all’istante questa conoscenza. A dare una svolta a questo momento ci pensa Gianni Sperti, con un’importante segnalazione su Anna.

La Tedesco viene duramente accusata dall’opinionista, il quale fa sapere di aver visto un filmato da lei condiviso su Instagram che pubblicizza il negozio del cavaliere. Di fronte a questa segnalazione, anche Tina Cipollari si alterezza e accusa la dama di essere solo interessata alla visibilità che le danno le telecamere. Intanto, Gemma è sempre più provata per le conoscenze che continuano a non avere dei risvolti positivi ma solo problemi e accuse. A finire sotto torchio è però Anna, la quale questa volta si ritrova costretta a difendersi da una segnalazione.

Oggi Uomini e Donne: Gemma inizia un nuovo capitolo, Juan Luis ormai è fuori

Gemma oggi inizia un nuovo capitolo all’interno del programma. La dama torinese è costretta ad archiviare l’ennesima conoscenza in trasmissione. Questa volta, la Galgani ha trovato il coraggio necessario a voltare pagina e a mettere la parola ‘fine’ nella sua frequentazione con Juan Luis. Gemma annuncia di essere pronta così a voltare pagina, con una nuova conoscenza. Scendendo nel dettaglio, la Galgani ha iniziato a frequentare Marcello.