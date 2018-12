Uomini e Donne Oggi, Gemma piange per colpa di Tina: Barbara, Valentina e i baci della discordia

Oggi, lunedì 10 dicembre 2018, andrà in onda su Canale 5 una puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Al pubblico, come prima cosa, verrà mostrato uno sfogo di Gemma Galgani. La dama, dopo l’ultimo scontro con Tina Cipollari, pare abbia lasciato la trasmissione in lacrime la scorsa settimana. Il motivo? Gemma racconterà di non aver molto gradito il fatto di essere stata accusata dall’opinionista di essere andata a Senigallia a fare serate (per lavoro) quando, invece, lì si trovava per una vacanza con le sorelle. Per dimostrare di stare affermando il vero, inoltre, la Galgani porterà in studio anche le ricevute attestanti il pagamento della casa vacanze. In studio, invitata da Maria De Filippi a non are troppo peso a quello che dice Tina, Gemma parlerà poi della sua frequentazione con Paolo e ammetterà di non essere attratta fisicamente da quest’ultimo ma da Rocco. Questo la esporrà a diverse critiche.

La principali accusatrici di Gemma saranno Barbara e Valentina. Queste ultime, nello specifico, dichiareranno di trovare inammissibile che una donna baci un uomo (in questo caso Paolo) senza provare attrazione fisica. La due dame, poi, al centro della polemica ci finiranno di nuovo per via di alcune dichiarazioni fatte da Alessio. L’uomo, che pare sia uscito con entrambe, in trasmissione dichiarerà di aver baciato sia Valentina che Barbara. La versione di Alessio, però, sarà completamente negata dalle dirette interessate che, al contrario, affermeranno di non aver mai baciato il cavaliere.

Uomini e Donne Oggi, Gemma si riavvicina a Rocco: le ultime affermazioni del cavaliere fanno sperare

Gemma, nel parlare del suo interesse nei confronti di Paolo, ammetterà oggi di essere stata sempre e solo attratta fisicamente di Rocco al Trono Over. Il vero problema, spiegherà però lei, è che dal cavaliere non si è sentita mai ricambiata. Rocco, però, dichiarerà di essere sempre stato attratto fisicamente da Gemma. Un’affermazione questa che, dopo gli accesi scontri, farà riavvicinare i due.