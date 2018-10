Uomini e Donne oggi: Gemma organizza una grande sorpresa

Oggi Uomini e Donne: Gemma Galgani e la sorpresa a Rocco

La nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne parte con un video anticipazione sulle coppie protagoniste di Temptation Island Vip. Nilufar sempre più vicina a Nicolò Ferrari, Giordano infuriato che segue il tutto dal falò. Valeria Marini ormai in grande sintonia con il tentatore Ivan. Si passa poi alle dame e i cavalieri dei due parterre. Maria De Filippi annuncia al pubblico e in primis a Tina Cipollari che per Gemma sarà una puntata molto particolare. L’opinionista ironizza subito e chiede alla padrona di casa de la signora di Torino non sia forse incinta. Dopo una risata generale, viene trasmesso un video in cui si fanno rivedere le immagini di Rocco che va via e della Galgani che lo segue dietro le quinte. A fine registrazione, l’uomo conferma la sua volontà di andare via e lasciare definitivamente il programma.

Nel corso della settimana, lei è andata da Rocco senza avvertirlo, lo ha chiamato a sorpresa e si sono visti. Insieme hanno discusso di quanto accaduto in puntata e poi si sono dedicati del tempo passeggiando per le vie del paese. La dama di Torino viene catturata da una collina dove sopra sono scritti i nomi di due persone che stanno insieme da sessantanni. Di fronte a tale dettaglio, la signora del Trono Over inizia a fantasticare. Oggi, Rocco ha deciso di tornare a corteggiare la Galgani. Il cavaliere del parterre maschile è arrivato con un’immagine della collina in cui sono scritti il suo nome e quello di Gemma e alla fine ballano sulle note di ‘Ragazza d’argento’.

Uomini e Donne: Gemma contesa da tre uomini

Nonostante si sia risolto tutti con Rocco, Maria rivela a Gemma che Marco vuole parlarle. I due si confrontano e l’uomo dichiara di voler ancora provare a conquistarla. Alla fine, scoppia anche la lite tra Marco e Rocco. Successivamente, entra in studio un terzo cavaliere arrivato a Uomini e Donne solo per conoscere la Galgani.