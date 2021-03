Uomini e Donne oggi: rissa sfiorata, forti tensioni in studio

Le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne vedono protagonisti sia cavalieri e dame che tronisti e corteggiatori. Dopo aver ascoltato le ultime novità sul percorso di Giacomo, il pubblico dovrebbe ritrovare al centro dello studio Massimiliano e Samantha. Quest’ultima racconta di aver portato in esterna Ugo e Michael. Il secondo decide di auto eliminarsi, in quanto la tronista confessa di aver trovato l’esterna troppo pesante. Il corteggiatore ha parlato di argomenti abbastanza forti e Samantha si è sentita in difficoltà. Con Ugo, invece, l’uscita è andata bene. Massimiliano è uscito di nuovo con Vanessa, che non aveva convinto molto Gianni Sperti. Questa seconda esterna sembra convincere l’opinionista. Maria De Filippi, però, fa sapere che è stato deciso di tagliare una parte di questa uscita, in quanto il racconto della corteggiatrice era abbastanza forte.

Massimiliano è uscito anche con Sofia e anche questa esterna è andata bene. Nel pomeriggio di lunedì 1 marzo 2021, i telespettatori dovrebbero assistere a momenti ricchi di tensione! Inizialmente scende una signora per Biagio, che decide di iniziare questa nuova conoscenza. Dopo di che, arriva Federica, la quale vorrebbe conoscere Armando. In questa circostanza, prende inizio una discussione tra Incarnato, Gianni e la tronista Samantha. Proprio Maria De Filippi chiede a quest’ultima di dire la sua sul cavaliere napoletano. La ragazza esprime, però, un’opinione negativa.

Ed ecco che Armando reagisce male, tanto che le dà della maleducata. Gianni prende prontamente le difese della tronista e inizia una lite abbastanza accesa. Nello studio regna il caos, durante il quale interviene anche Riccardo Guarieri. I due cavalieri del Trono Over si ritrovano nuovamente a scontrarsi e questa volta a causa degli apprezzamenti che il pugliese riserva alla nuova arrivata, Federica. Nel corso di questa discussione, Armando fa una battuta che colpisce Riccardo ed esce dallo studio.

Il Guarnieri non riesce a trattenere la rabbia di fronte alle parole del napoletano e decide di uscire anche lui dietro le quinte. Probabilmente si tratta di una rissa sfiorata, perché Maria interviene e trattiene Riccardo in studio. Dopo un po’, il cavaliere pugliese esce lo stesso.