UeD oggi, hackerato Luigi: spuntano frasi orribili contro il fratello disabile

Oggi Uomini e Donne: il profilo Instagram di Luigi Mastroianni è stato hackerato

Nuovi guai per Luigi Mastroianni. Dopo i problemi di salute e l’addio tormentato a Sara Affi Fella, il profilo Instagram dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato hackerato. Oggi, sabato 7 luglio 2018, sono apparsi sul profilo social del siciliano degli orribili messaggi contro il fratello minore, affetto dalla sindrome di down. “Ciao ciao cogl…e, vediamo se fai ancora il f..o adesso“, è stato scritto nella prima Storia di Instagram del profilo di Luigi. E poi: “Ma quant si brutt“, “Ma come potete seguire nu defic..nt brutt come a chistu? Povera Italia”. E ancora: “È talmente scem che manco ha chia…o la prima sera. Tu sì che si n’omm”.

Poi l’offesa al fratello, al quale Mastroianni è molto legato, come ribadito in più di un’occasione alla corte di Maria De Filippi: “Me…a sei e mer.. rimani. Bombato di me..a. Quel cog….e di tuo fratello non lo ca…i più?”. Non è mancato un riferimento a Lorenzo Riccardi, il rivale di Luigi Mastroianni a Uomini e Donne. “Bombato e finocchio come l’amico tuo. Lorenzo Riccardi tutta la vita” è stato scritto nelle storie del profilo di Luigi.

Uomini e Donne: Luigi Mastroianni sta cercando di riprendere il suo profilo Instagram

Al momento la situazione è ancora da risolvere: minuto dopo minuto continuano ad essere pubblicati messaggi del genere. Ma a quanto pare Luigi, insieme alla sua agenzia, si è già attivato per chiudere questa brutta faccenda.

Uomini e Donne oggi: alcuni hacker vogliono rubare anche il profilo di Niccolò Federico Ferrari

Intanto nelle ultime ore alcuni hacker hanno tentato di rubare il profilo di Niccolò Federico Ferrari, l’ex corteggiatore di Nilufar Addati. È stato lo stesso giovane a rivelarlo sui social network: “È la terza volta che subisco un tentato furto, per fortuna ho risolto tutto in pochi minuti. Cari hacker datevi all’ippica, non mi avrete mai!”.