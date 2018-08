Sono di Genova , ci sono passato su questa strada maledetta almeno 1 milione di volte anche poche ore fa ci si sono passato sopra …….ho scritto strada maledetta perché si SAPEVA che non era sicuro !!!!! Si sa che una struttura in cemento armato non può reggere per troppo tempo soprattutto un ponte così importante dove raccoglieva centinaia di persone ogni giorno , Stop 🛑 non c è altro da aggiungere #vergogna . Prego e piango per questa strage piango per le famiglie di queste persone che gli hanno stravolto la vita …. #stragedistato

A post shared by Jack Vanore (@real_jack_vanore) on Aug 14, 2018 at 4:30am PDT